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Военное обозрение

Ожидаемая прибыль немецкого концерна Rheinmetall на фоне украинского кризиса может достигнуть 14 миллиардов евро

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall ожидает роста продаж на фоне продолжающегося вооруженного конфликта на Украине, благодаря чему прибыль компании к 2026 году составит от 13 до 14 миллиардов евро.

По данным портала marketscreener.com, предполагается, что, благодаря украинскому кризису и заказам на проведение модернизации военной техники стран НАТО, маржа операционной прибыли превысит 15 процентов.

По итогам текущего года объем продаж без учета закупок должен составить от 7,4 до 7,6 миллиардов евро, а рентабельность операционной прибыли - может превысить 12% при прошлогоднем показателе в 11,8%.

Растущие объемы прибыли, получаемой немецким концерном, объясняется тем, что в связи с вооруженным конфликтом на Украине и повышением объема и количества заказов Rheinmetall расширил свои производственные мощности.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall готов поставить боевикам киевского режима пять единиц десантно-штурмовых машин "Caracal". Поставка будет осуществлена за счет средств, выделенных из госбюджета ФРГ. Поставки техники запланированы на период с конца 2023 по начало 2024 года.

"Caracal" представляет собой новую модель десантно-штурмовой машины, впервые представленную на форуме DSEI в 2023 году. Машина, помимо прочего способная преодолевать водные преграды глубиной до 0,7 метров и траншеи глубиной до 0,5 метров, основана на модификации шасси Mercedes-Benz серии G-model 464 и оснащена 6-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 249 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.

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Страны
Германия
Украина
Компании
Daimler AG
Rheinmetall
Проекты
H225
NATO
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