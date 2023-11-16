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Военное обозрение

Украина станет первым пользователем десантируемых машин Caracal от Rheinmetall

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкий концерн Rheinmetall намерен передать ВСУ за счет средств немецкого правительства пять десантируемых машин Caracal, изготовленных на производственных линиях компании. Их поставки запланированы с конца 2023 по начало 2024 года.

При этом основными покупателями изделия являются вооруженные силы Германии и Нидерландов, заказавшие по 2054 и 1004 единиц соответственно. Поставка в их адрес опытной партии запланирована на первый квартал 2024 года, а серийное производство должно начаться в начале 2025 года. Таким образом, Украина станет первым пользователем этой техники, а если быть точнее – то полигоном для тестирования изделия в боевых условиях.

Caracal, позиционируемый как десантно-штурмовая машина, является новым продуктом немецкой оборонки: впервые он был представлен на форуме DSEI в 2023 году. Изделие построено на новой модификации шасси Mercedes-Benz серии G-model 464. В качестве силовой установки используется 6-цилиндровый дизельный двигатель Mercedes-Benz мощностью 249 л.с. и 600 Нм крутящего момента, который развивает скорость 130 км/ч. Машина в состоянии пересекать брод глубиной 0,7 м и траншеи 0,5 м.

Спроектированный с учетом требований, связанных с необходимостью проведения воздушно-десантных операций, Caracal сочетает в себе мобильность, легкую конструкцию и возможность интеграции элементов защиты от баллистических угроз и наземных мин

- поясняет на своем сайте производитель.

Компактная конструкция облегчает транспортировку до двух машин в грузовом отсеке или на внешней подвеске тяжелых транспортных вертолетов, таких как CH-47F Chinook и CH-53K King Stallion.

Модульность Caracal позволяет размещать различное вооружение (пулеметы, ПТУР) и оборудование и выполнять широкий спектр задач (транспортировка войск или грузов, медицинская эвакуация, инженерные функции).

Машина имеет габариты 4,7 м в длину, 1,8 м в ширину и 1,85 м в высоту. При полной массе 4900 кг она сохраняет транспортабельность по воздуху при весе, не превышающем 4400 кг, будучи нагруженной до 2000 кг.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Украина
Продукция
CH-47 "Чинук"
CH-53
Компании
Daimler AG
Rheinmetall
Проекты
H225
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