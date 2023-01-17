Интервью главы группы Rheinmetall о возможных поставках вооружения на Украину

Немецкое издание "Bild am Sonntag" под заголовком "Wir können 2023 keine Leopard-Panzer liefern" ("Мы не можем поставить танки Леопард в 2023 году") опубликовало небезынтересное интервью председателя германской группы Rheinmetall AG Армина Паппергера (Armin Papperger) о деталях возможных поставок Rheinmetall вооружения и боевой техники на Украину.

Основной танк Leopard 2A4 (c) Rheinmetall

Его компания извлекает выгоду из путинской агрессивной войны и должна поставлять то, что спровоцирует "смену эпох" [Zeitenwende - отсыл к речи канцлера Германии Олафа Шольца 27 февраля 2022 года]: Армин Паппергер (59 лет), глава немецкого оружейного гиганта Rheinmetall. Продажи группы в 2022 году составили 6,4 млрд евро с сильной тенденцией к росту. Украина, в частности, надеется в ближайшие недели получить линейку танков Паппергера (таких как Marder и Leopard).

"Bild am Sonntag": Господин Паппергер, сколько БМП Marder осталось у вас во дворе, которых можно поставить на Украину?

Армин Паппергер: До недавнего времени у нас было [на хранении] в общей сложности около 140 Marder. 40 из них были предназначены для Греции, поскольку Афины передали Украине БМП советской разработки. Первая партия из 20 Marder уже полностью отремонтирована и большая их часть доставлена ​​в Афины. Сейчас следующие 20 находятся на завершающей стадии работ в наших цехах.

Сколько времени занимает ремонт Marder?

Паппергер: Мы работаем над каждой из 40 Marder для Греции в течение шести месяцев. Остальные 100 машин находятся в худшем состоянии, поэтому на них уходит около семи-восьми месяцев.

Как быстро можно их поставить на Украину, если Греция откажется?

Паппергер: Конечно, мы могли бы своевременно передать Украине оставшиеся 20 Marder, запланированных для Греции. Другие машины последуют в апреле, потому что мы работаем в условиях повышенного давления.

Самый быстрый способ: Бундесвер отдает Украине свои Marder, а вы затем заполняете брешь своими отремонтированными БМП.

Паппергер: Возможно. Но только федеральное правительство [Германии] может принять такое решение. Мы готовы. Но пока правительство не сообщило нам, откуда возьмутся обещанные Украине 40 Marder.

Украине также очень нужны основные танки Leopard. Сколько их вы можете поставить?

Паппергер: У нас еще есть 22 машины Leopard 2, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и доставить на Украину. У нас также осталось около 88 машин Leopard 1 [Leopard 1A5]. Но мы не можем отремонтировать эти танки без контракта, так как затраты на это составляют несколько сотен миллионов евро. Rheinmetall не может финансировать это авансом.

Сколько времени потребуется на восстановление танков Leopard?

Паппергер: Меньше года. Машины не только перекрашиваются, но и переоборудуются для использования на войне. Их полностью разбирают, а затем восстанавливают. Это означает, что даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить наши танки Leopard в Киев, поставка состоится в начале следующего года.

Могут ли танки Leopard действительно помочь Украине выиграть войну?

Паппергер: Основной танк Leopard чрезвычайно ценен для наступления и занятия территории. С танками армия может прорвать линию обороны противника и положить конец длительной позиционной войне. С танками Leopard солдаты могут продвигаться на десятки километров за раз.

На Украине заканчиваются [35-мм] боеприпасы для немецкой зенитной самоходной установки Gepard. Когда вы можете их поставить?

Паппергер: Мы закончим производство первой партии боеприпасов в июне/июле. К середине следующего года мы поставим на Украину 300 тысяч выстрелов. Это много, так что будем надеяться, что украинская проблема боеприпасов для ЗСУ Gepard будет решена.

Правительство инвестирует 100 миллиардов евро в модернизацию Бундесвера. Но закупки вооружений медленно только начинаются. Политика, вооруженные силы или промышленность слишком тормозят?

Паппергер: Критики слишком упрощают задачу. У нас в Германии нет военного положения, поэтому необходимо соблюдать обычные циклы заключения контрактов на вооружение. Мы очень хорошо сотрудничаем с закупочным ведомством Бундесвера, с федеральным канцлером, а также с министерством обороны. Пока что дела с пакетом в 100 миллиардов евро идут неплохо. В первом квартале этого года мы завершим переговоры по наземной технике для Бундесвера, в частности, по бронетранспортеру [Boxer] с усиленным вооружением и воздушно-десантной платформе [Caracal].

Нанимали ли вы новых сотрудников после начала войны на Украине?

Паппергер: 1200 мужчин и женщин.

Продажи Rheinmetall стремительно растут. Вы наживаетесь на войне?

Паппергер: Термин совершенно неправильный. Мы поставляем технику для защиты нашей страны и наших союзников по НАТО. Мы кризисные сотрудники, а не спекулянты на войне [дословно: Wir sind Krisenhelfer, keine Kriegsgewinnler; "Krisenhelfer" - примерно аналог "сотрудника МЧС"].

Но вы лично также выигрываете от рекордной цены акций и увеличения продаж вместе с вашей зарплатой.

Паппергер: У руководства Rheinmetall есть целевые показатели. Но если целевые показатели достигнуты, то повышения зарплаты выше не будет. Поэтому ни мне, ни моим сотрудникам война на Украине не выгодна.

Председатель германской группы Rheinmetall Армин Паппергер на фоне перспективной боевой техники своей компании (слева направо): танка Panther KF51, бронетранспортера Boxer с боевым модулем Lance, и модернизированного бронетранспортера Fuchs c увеличенной высотой десантного отделения (с) DPA