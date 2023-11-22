Президент Сербии пообещал улучшить отношения с НАТО и возобновить совместные военные учения с альянсом

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В ближайшее время Сербия постарается вернуться к практике проведения совместных военных учений с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

По словам главы сербского государства, который буквально рассыпался в похвалах НАТО, сотрудничество Белграда с этой организацией является «хорошим и честным». При этом Вучич отметил, что Сербия придерживается политики военного нейтралитета, но это не исключает проведения совместных учений.

Я подам заявку от правительства Сербии командованию ВС с целью рассмотреть возможность возобновить совместные учения с НАТО и другими партнерами. Мы постараемся в будущем улучшить отношения с НАТО

- заявил президент Сербии.

Отметим, что НАТО фактически ассистирует косовским албанцам в установлении контроля над историческим регионом Сербии – Косово и Метохией. Когда на севере края начались беспорядки косовских сербов, недовольных дискриминацией со стороны албанских властей непризнанной республики, военнослужащие сил НАТО участвовали в подавлении вместе с косовскими полицейскими.

Заявления Александра Вучича очень напоминают политику премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пытающегося усидеть на двух стульях и в итоге лишь ухудшающего ситуацию для своей страны в сфере безопасности, уступающего значимые для армянского народа территории без попыток их отстаивания. Никто не заставляет Сербию вступать в открытый конфликт с НАТО, но петь хвалебные оды враждебному сербам же альянсу вряд ли стоит, и иначе как личной инициативой Вучича не обусловлено.