Войти
ТАСС

Глава Пентагона заявил, что у США нет волшебной палочки для ВСУ

427
0
0
Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: Omar Havana/ Getty Images

По словам Ллойда Остина, Киев ждет изматывающая борьба

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что нет такого оружия, которое станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) волшебной палочкой. По его мнению, Киев ждет изматывающая борьба.

"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой", - сказал Остин на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слова главы Пентагона приводит издание "Страна".

По мнению Остина, все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение. "Все зависит от предоставляемых [Киеву] военных возможностей и их сочетания с другим имеющимся вооружением, идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или о чем-то еще. Все зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя <...>. Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", - добавил он.

Остин посетил Киев 20 ноября, где, в частности, встретился с Зеленским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Позднее глава Пентагона объявил о выделении Киеву нового пакета помощи на $100 млн.

Украинские власти часто предпринимают попытки оправдать провал контрнаступления, на которое Киев и страны Запада возлагали большие надежды. В частности, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. Накануне визита Остина советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в очередной раз выразил недовольство сроками поставок западного оружия, которые могут превышать 100 дней.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что при этом контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
20.10.2023
Поставить на понтон: ВФУ пытаются наступать на херсонском направлении
21.08.2023
Российское военное ведомство зачастило с совещаниями
15.06.2023
Выхода нет. Украине придется заморозить контрнаступление
12.06.2023
МИД Италии заявил, что на саммите НАТО определят путь вступления Украины в альянс
06.04.2023
Министр обороны России проинформировал о ходе специальной военной операции на Украине
14.09.2022
Учения "Восток-2022" на фоне СВО: что означает улыбка Путина - Мнения ТАСС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 11:08
  • 2
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 22.11 10:50
  • 1
На КАМАЗе выпущен первый импортозамещенный самосвал К5
  • 22.11 10:35
  • 56858
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.11 10:35
  • 1
Си Цзиньпин призвал прекратить палестино-израильский конфликт, создав палестинское государство
  • 22.11 09:21
  • 1
Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота
  • 21.11 21:27
  • 20
Выдать залпом: нужен ли российской армии белорусский конкурент HIMARS
  • 21.11 20:17
  • 270
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.11 18:04
  • 246
Космонавтика Илона Маска
  • 21.11 16:31
  • 25
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 21.11 16:16
  • 1
Военкор: Генштаб ВС РФ принял решение о создании в стране артиллерийского училища
  • 21.11 15:06
  • 1
Разведывательная машина "Скарабей"
  • 21.11 10:34
  • 0
Фины закрывают оставшиеся КПП на границе с РФ. Каковы последствия?
  • 21.11 08:32
  • 2
Военно-технические аспекты СВО
  • 20.11 19:56
  • 0
Может ли НАТО победить на Украине?
  • 20.11 15:48
  • 1
Боррель призвал переходить к конкретным действиям по строительству палестинского государства