Эти три российские ракеты держат в страхе весь мир

Три российские ракеты наводят ужас на мир

Эти три российские ракеты – "страшное" оружие, которым Москва угрожает Западу, пишет Al Jazeera. Одна из них является самой мощной ядерной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Подобное оружие удерживает Европу и США от попыток спровоцировать Россию.

В России ее называют "Судный день", а на Западе — "Сатана". Все это названия одной ракеты — "Сармат", испытания которой будут проводиться в течение всего 2022 года. Ее называют самой мощной ядерной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Первый "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце этого года.

"Сармат", "Кинжал", "Циркон" и "Авангард" — это "страшное" оружие, которым Москва угрожает Западу и другим своим противникам, особенно после начала военной операции на Украине.

В России началось серийное производство гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон". Также продолжается выпуск гиперзвуковых ракет "Кинжал". Кроме того, на форуме "Армия-2022" были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей. Об этом ещё на прошлой неделе сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам военного аналитика Ида ат-Туфана, "страшные" российские ракеты — одна из причин, которая не дает Западу тыкать "русского медведя" палкой, что может спровоцировать третью мировую войну. Никто к ней не готов, и она никому не нужна.

Он рассказал в интервью Аль-Джазире, что союзники поставляют Украине современное вооружение, в том числе РСЗО HIMARS и гаубицы, но не хотят отправлять дальнобойные ракетные системы, чтобы не начать третью мировую.

Ид ат-Туфан, бывший бригадный генерал иракской армии, напомнил о шоке, который вызвал российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". С тех пор ЦРУ пытается выведать все секреты передового вооружения России. Украинский конфликт стал отличной для этой цели возможностью.

О каких российских гиперзвуковых ракетах неоднократно говорили в последние месяцы военных действий на Украине? Должны ли враги Москвы действительно боятся их?

"Сармат"

РС-28 "Сармат" — это межконтинентальная баллистическая ракета, которая способна стереть с лица земли территорию размером с Великобританию или Францию. Президент России Владимир Путин заявил, что первый стратегический ракетный комплекс "Сармат" будет принят на вооружение российской армией в конце 2022 года.

Работа над "Сарматом" началась ещё в 2011 году. Комплекс разрабатывался для ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и стал заменой "Воеводе".

РС-28 "Сармат" (по классификации НАТО Satan-2) — это российский стратегический ракетный комплекс, который стал полноценной заменой РС-36М.

Ракета весит около 100 тонн и способна нести ядерные боеголовки весом до десяти тонн. Она может нанести ядерный удар в 2 000 раз мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

"Сармат-2", которую русские также называют "Королем ракет" и "Судным днем", работает на жидком топливе, а ее пусковая установка находится под землей. Способна осуществлять полеты через Северный и Южный полюса.

Как сообщает российское информационное агентство "Спутник", ракета имеет новую в своем роде технологию, которая может обходить практически любые системы противоракетной обороны. Одним из преимуществ является относительно малый вес, а дальность полета составляет более 11 000 километров.

Ракета "Сармат" может нести от семи до десяти ядерных боеголовок. Она имеет автоматическое управление, способна маневрировать в полете и развивать сверхзвуковую скорость.

"Сармат-2" способна менять высоту, направление и скорость. Шахты, где размещаются ракеты, обладают высокой степенью защиты от прямого удара в виде противоракетных и зенитных комплексов, а также оснащены дополнительными средствами обороны.

Российские военные заявляют, что "Сармат" — жидкотопливная ракета, и не может быть перехвачена современными средствами ПВО. Первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты был произведен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля 2022 года.

"Кинжал"

Министр обороны России Сергей Шойгу недавно сообщил, что российская армия три раза применяла сверхзвуковые ракеты "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине.

По его словам, ни одна подобная ракета в мире не имеет таких характеристик: "Кинжал" представляет собой гиперзвуковую ракету, способную маневрировать на всей траектории полета для точного поражения цели. Отмечается, что данные характеристики позволяют ракете обойти всевозможные системы ПВО и ПРО. Российская армия использует "Кинжал" для удара по особо важным целям.

Боевая часть ракеты комплекса "Кинжал" может быть оснащена как обычным боевым зарядом (например, тротиловым), так и ядерным. Её масса составляет примерно 500 килограммов. "Кинжал" предназначен для запуска с боевых самолетов, таких как МиГ-31 и Ту-22, а также может быть запущен с военных кораблей и подводных лодок.

Ракета "Кинжал" предназначена для уничтожения боевых кораблей противника, включая авианосцы и фрегаты.

Она способна поражать цели со снайперской точностью, а её отклонение не превышает метра. "Кинжал" в среднем развивает скорость 5 000 км/ч, что более чем в четыре раза превышает скорость звука (Так в тексте. На самом деле скорость "Кинжала" превышает скорость звука в десять раз — Прим. ИноСМИ).

Максимальная скорость составляет 14 800 км/ч, а предельная дальность — 3 000 км. Ракета способна маневрировать на протяжении всего полета.

Помимо способности менять траекторию полета и маневрировать, что позволяет ей избегать средств ПВО, ракета способна уничтожать цели на дистанции в 2 000 километров. Это значительно затрудняет её обнаружение и уничтожение всеми имеющимися средствами противовоздушной обороны потенциального противника.

"Циркон"

В марте прошли новые испытания уникального российского оружия — гиперзвуковой ракеты "Циркон", которую президент России Владимир Путин назвал "непобедимой".

Минобороны России сообщило, что гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", запущенная с Баренцева моря, успешно поразила цель в Белом море, расположенную на расстоянии около 1 000 км.

Отмечается, что запуск произошел в рамках испытаний новых видов вооружения.

Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающую скорость звука. За последний год Россия провела множество испытательных пусков "Циркона" с военных кораблей и подводных лодок.

Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" произошел в октябре 2020 года. Тогда Путин заявил, что это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России и её обороноспособности. Впоследствии были проведены и другие испытания, в частности, с фрегата "Адмирал Горшков" и подводной лодки.

Во время парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" будут приняты на вооружение вооруженными силами РФ в ближайшие месяцы. Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат "Адмирал Горшков". Район несения службы корабля, оснащённого гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран, исходя из интересов обеспечения безопасности России.

Автор: Ала ад-Дин Хадир (علاء الدين خضر)