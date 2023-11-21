Конгрессмены США заявили о высоком риске задержек с поставками истребителей F-16 на Тайвань

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На фоне событий на Украине и в секторе Газа власти США меньше внимания уделяют острову Тайвань как ключевому форпосту противостояния влиянию Китайской Народной Республики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Недавно конгрессмены от Республиканской партии США заявили о высоком риске задержек с поставками истребителей F-16 на Тайвань.
Два десятка американских законодателей направили объемное письмо министру военно-воздушных сил США Фрэнку Кендаллу. В нем они выразили беспокойство по поводу затягивания производства истребителей для Тайваня и последующей передачи их острову. Республиканцы считают, что военные обязательства США перед Украиной и Израилем могут чрезмерно перегружать американскую военную промышленность, военное ведомство. Это способно негативно повлиять на укрепление обороноспособности Тайваня.
- подчеркивается в письме, инициатором отправки которого выступил Роб Уиттман – заместитель председателя комитета Палаты представителей по вооруженным силам.
Конгрессмены требуют от министра ВВС к 18 декабря представить детальный отчет, в котором содержалось бы описание планов по завершению программы модернизации 141 существующего тайваньского истребителя F-16, а также поставки 66 новых самолетов F-16, которые были построены для острова корпорацией Lockheed Martin. Уже сейчас задержка поставок приближается к трем годам, поскольку в наличии у США нет некоторых ключевых деталей.
Поставку самолетов пришлось перенести с июля на сентябрь 2024 года. В полном объеме поставки должны быть завершены к 2025-2026 гг., но теперь этот срок явно сдвигается к 2026-2027 гг., и то это оптимальные прогнозы.