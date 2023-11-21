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Военное обозрение

Конгрессмены США заявили о высоком риске задержек с поставками истребителей F-16 на Тайвань

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне событий на Украине и в секторе Газа власти США меньше внимания уделяют острову Тайвань как ключевому форпосту противостояния влиянию Китайской Народной Республики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Недавно конгрессмены от Республиканской партии США заявили о высоком риске задержек с поставками истребителей F-16 на Тайвань.

Два десятка американских законодателей направили объемное письмо министру военно-воздушных сил США Фрэнку Кендаллу. В нем они выразили беспокойство по поводу затягивания производства истребителей для Тайваня и последующей передачи их острову. Республиканцы считают, что военные обязательства США перед Украиной и Израилем могут чрезмерно перегружать американскую военную промышленность, военное ведомство. Это способно негативно повлиять на укрепление обороноспособности Тайваня.

Поскольку проблемы региональной безопасности во всем мире растут, мы призываем вас сосредоточиться на доставке военной помощи, которую мы обещали Тайваню

- подчеркивается в письме, инициатором отправки которого выступил Роб Уиттман – заместитель председателя комитета Палаты представителей по вооруженным силам.

Конгрессмены требуют от министра ВВС к 18 декабря представить детальный отчет, в котором содержалось бы описание планов по завершению программы модернизации 141 существующего тайваньского истребителя F-16, а также поставки 66 новых самолетов F-16, которые были построены для острова корпорацией Lockheed Martin. Уже сейчас задержка поставок приближается к трем годам, поскольку в наличии у США нет некоторых ключевых деталей.

Поставку самолетов пришлось перенести с июля на сентябрь 2024 года. В полном объеме поставки должны быть завершены к 2025-2026 гг., но теперь этот срок явно сдвигается к 2026-2027 гг., и то это оптимальные прогнозы.

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Страны
Израиль
Китай
США
Тайвань
Украина
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
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