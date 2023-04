В американском сетевом издании "Wars on the Rocks" опубликован небезынтересный материал Julia van der Colff "Building A New American Arsenal" ("Создание нового американского арсенала") с обсуждением современных проблем военно-промышленного комплекса США в свете боевых действий на Украине.

Производство управляемых ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) на предприятии корпорации Lockheed Martin в Камдене (штат Арканзас) (с) Lockheed Martin

В Пентагоне раздаются тревожные звонки. Соединенные Штаты быстро истощают свои запасы боеприпасов для поддержки украинских военных. Эта поддержка оказывается на фоне серьезного отставания в поставках оружия Тайваню на сумму более 14 миллиардов долларов. Война в Украине подтвердила то, что уже было широко известно: промышленная база Америки атрофировалась после распада Советского Союза.

Несмотря на усилия по восстановлению и укреплению производственной базы, достижение производственных мощностей, необходимых для пополнения запасов и подготовки к возможности полномасштабного конфликта с Китаем, остается маловероятным. Текущие сроки замены критически важных запасов составляют в среднем более 13 лет при нынешних темпах роста производственных мощностей. Многие передовые американские системы производятся на очень небольшом количестве сборочных линий еще меньшим числом производителей. Производство требует участия сокращающейся рабочей силы, обладающей знаниями об этих системах, а цепочки поставок состоят из редкоземельных металлов, микросхем и сложных механических деталей со всего мира, которые очень трудно обеспечить.

Эта проблема не нова, и многие писали о закостенелой промышленной базе Америки. Решения варьируются от обновления и упорядочивания регулирующих органов до продажи более дорогих систем вооружений, таких как F-35, союзным странам. Однако, чтобы начать решать проблемы, стоящие перед промышленной базой, правительство США должно рассмотреть возможность создания нового рынка "cтоимостного" [value - как можно понячть, автор подразумевает под этим соответствие критерию "стоимость-эффективность" при пониженной стоимости. - bmpd]) оружия, который укрепит американский арсенал огромным количеством дешевых, легко воспроизводимых и эффективных систем вооружений, чтобы создать хедж против нынешнего дефицита и слабости. Для этого правительство должно создать специальную целевую группу, которая будет использовать возможности частной промышленности и создавать новые процессы управления закупками для новых подрядчиков с бизнес-моделями, ориентированными на быстрое производство недорогих систем. Это позволит создать новый сектор рынка дорогостоящих вооружений наряду с основными существующими оборонными подрядчиками, увеличивая производственные мощности и одновременно защищаясь от недостатков.

Обратная сторона рынка вооружений

Стоимостные вооружения составляют ту часть мирового рынка вооружений, которая определяется меньшей стоимостью сделок с новыми, более доступными оборонными системами и отремонтированным (бывшим в эксплуатации) имуществом, и часто характеризуется динамичными схемами закупок. В то время как некоторые страны покупают только оборудование на стоимостном рынке, другие, включая Южную Корею и Объединенные Арабские Эмираты, приобретают у США высококлассные истребители и делают покупки на стоимостном рынке других систем. Индия, например, закупила у России большое количество танков Т-72 и Т-90, в то же время приобретая у США современные самолеты, такие как предлагаемый ей к продаже вариант F-16 - F-21. Хотя стоимостной рынок вооружений охватывает более 100 стран с различными оборонными бюджетами, Соединенные Штаты не участвуют в нем ни как производитель, ни как покупатель.

Почему Соединенные Штаты не участвуют в стоимостном рынке вооружений, тем более что в результате войны в Украине действующие компании с трудом выполняют зарубежные заказы, оставляя брешь на рынке? Ответ - и возможность - кроется в понимании бизнес-моделей, движущих американской оборонно-промышленной базой.

Взгляд на американских оборонных подрядчиков

Крупнейшие американские подрядчики работают с уникальным набором структур затрат и сталкиваются с проблемами, вызванными консолидацией, нехваткой рабочей силы и политикой, которая привела к атрофии производственных мощностей.

Украина расходует от 6 000 до 7 000 артиллерийских снарядов в день. Американские фирмы производят 15 000 снарядов в месяц. Это критическая нехватка. То же самое касается зенитных ракет Stinger, противотанковых ракет Javelin и управляемых ракет GMLRS. Американская промышленность не успевает за спросом. Эта проблема возникла в 1990-х годах, когда сокращение расходов на оборону вызвало серию слияний оборонных компаний, ликвидирующих избыточные производственные мощности с целью сокращения расходов. Эти компании также начали фокусироваться на гражданском производстве, например, General Electric переключилась на продажи гражданской авиации. В тандеме с меняющимися ожиданиями на Уолл-стрит это, как ни странно, породило малоподвижный период, когда главные подрядчики оборонного сектора продолжали формировать федеральную контрактную систему, которая благоприятствовала действующим игрокам, создающим небольшое количество очень сложных систем. Эти подрядчики предназначены для работы только на уровне эффективности мирного времени.

Проблема заключается в том, что все американские оборонные компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и, в определенной степени, зависят от ожиданий инвесторов на публичном рынке. Традиционный взгляд Уолл-стрит на оборонную промышленность заключается в том, что она должна требовать более низких мультипликаторов, чем технологическая промышленность, поскольку она имеет меньший риск получения доходов, поскольку ее основным клиентом является министерство обороны США. Однако, учитывая колебания оборонного бюджета из года в год и колебания дорогостоящих сделок в рамках программы межправительственных зарубежных военных продаж (FMS), волатильность доходов может быть гораздо выше, чем ожидается. Учитывая, что нестабильность доходов от контрактов может привести к снижению маржи, крупные оборонные подрядчики ищут альтернативные методы обеспечения стабильности доходов. Для этого они размещают производственные мощности в разных округах Конгресса, лоббируют и ищут более долгосрочные контракты. Как предприятия, они генерируют стоимость за счет доходов, маржи, инвестированного капитала и/или конкурентных преимуществ. Стабильное получение доходов и высокая маржа ограничены колебаниями политики и бюджетов, а конкурентные преимущества нарушаются новыми инновационными компаниями, поэтому праймеры используют свои балансы и отвечают поглощениями и консолидацией, еще больше сокращая производственные мощности для снижения затрат. Они также создают рабочие места в различных штатах США, тем самым создавая политические стимулы для получения государственного финансирования и увеличивая стоимость рабочей силы, что одновременно повышает стоимость передовых систем.

Эта система сохраняется на протяжении трех десятилетий. Она по-прежнему определяется процессами, установленными во время холодной войны. Американские фирмы - и министерство обороны США - сосредоточены на закупках дорогих и сложных систем, которые не могут быть произведены быстро и в большом количестве. При таком подходе упускается из виду важность массового производства меньших возможностей, которые будут необходимы в войне на истощение.

В настоящее время время время, необходимое для замены запасов основных программ оборонных закупок (таких как ракеты Stinger, Javelin и GMLRS) при увеличенных темпах производства составляет в среднем 8,4 года, а при темпах производства мирного времени (текущее состояние) - 13,8 лет. Большинство систем также производится на очень небольшом количестве сборочных линий очень небольшим числом производителей и таким же небольшим числом рабочих, обладающих знаниями о том, как собирать системы. Например, 80 процентов производства автомобилей морской пехоты и армии США ведется одним производителем на одном сборочном конвейере [Oshkosh]. AMTEC является единственной компанией, которая производит гранаты для министерства обороны США, и если у нее возникнут проблемы с поставками, то не будет других поставщиков, которые могли бы восполнить нехватку.

Уроки Ирака и Афганистана

Это уже не первый раз, когда оборонно-промышленная база сталкивается с кризисом производственных мощностей. Однако, благодаря обходным путям приобретения и поддержке со стороны высших должностных лиц, ей и раньше удавалось выходить из производственной колеи. В то время как мобилизация для конфликтов в Афганистане и Ираке потребовала лишь небольшого увеличения производства, в сравнении с отсутствием адекватного оборудования и танков для борьбы с повстанцами, оборонно-промышленная база смогла быстро увеличить производство, переориентировавшись на производство систем для новых условий борьбы. В 2006 году министерство обороны США создало Объединенную организацию по уничтожению самодельных взрывных устройств (Joint Improvised Explosive Device Defeat Organization), что позволило ему обратиться к промышленности за критически важными системами и оборудованием, более подходящими для борьбы с повстанческими группировками. Одновременно с этим, создание объединенного процесса утверждения и управления закупками для борьбы с самодельными взрывными устройствами (Joint Improvised Explosive Device Defeat Approval and Acquisition Management Process) позволило организации сформулировать пробелы в возможностях с помощью широких объявлений агентства, а также финансировать и развертывать новые системы в считанные месяцы, а не годы.

Чтобы ускорить производство бронированных машин с усиленной противоминной защитой (MRAP), обеспечивающих более надежную защиту от взрывных устройств, министр обороны США Роберт Гейтс создал целевую группу, призвав 12 различных фирм к производству этих машин вместо обычного одного подрядчика. Программа сократила оперативные требования, в значительной степени опиралась на коммерчески доступные продукты, заключила контракты с неопределенным сроком поставки и неопределенным количеством товаров с девятью коммерческими источниками (с обязательством закупить машины у каждого подрядчика) и определила программу как наиболее приоритетные закупки министерства обороны США.

Сочетая существующие производственные линии с новыми технологиями от промышленности, быстрыми процессами закупок и конкуренцией, программа по созданию бронированных машин MRAP показывает, что промышленная база, несмотря на свою хрупкость, может быстро реагировать на региональные угрозы. Министерство обороны США должно признать успех этой нетрадиционной стратегии приобретения и внедрить ее в большее количество программ путем снижения требований, смягчения правил, разрешения иметь нескольких производителей и стандартизации производственных процессов.

В этом кроется возможность для министерства обороны США взять пример с прошлого, используя успехи американской промышленной мобилизации во время войны в Афганистане, чтобы решить текущую проблему нехватки и хрупкости промышленной базы, одновременно проецируя влияние и укрепляя сдерживание.

Создание нового американского арсенала

Мало кто сомневается в том, что направленные стрелы технологического прогресса - не говоря уже о миллиардах долларов инвестированного капитала в США и Китае - указывают на новый тип конфликта, требующий множества сложных наступательных и оборонительных систем оружия. Интегрированное поле боя будет характеризоваться автономными системами, роями беспилотников, передовыми сенсорными возможностями и гиперзвуковым оружием, которое находится на грани того, чтобы стать реальностью. Однако реальность такова, что эта революция в технологических возможностях, призванная сделать цепочки убийств короче, скорее всего, приведет к тому, что война будет вестись медленнее, труднее и дороже, чем когда-либо. Выживание на технологически сложном поле боя будет становиться все более дорогостоящим, поскольку интеграция автономных систем и датчиков, поддерживаемых электромагнитными зонтиками и ложными целями, повысит прозрачность, замедлит передвижение и потребует значительных капитальных и системных затрат для преодоления.

В недавней статье в [китайском военном] издании "People's Liberation Army's Daily" отмечается, что развитие дешевых беспилотных систем представляет значительную угрозу для традиционной противовоздушной обороны. Небольшие системы невероятно трудно обнаружить с помощью РЛС и поразить с помощью дорогих управляемых боеприпасов или зенитных рушек. Передовые системы, призванные поглощать и обрабатывать больше информации, чем когда-либо прежде, также склонны совершать больше ошибок, усугубляемых обманом и диверсиями. Это происходит потому, что технологии, лежащие в их основе, еще не достигли полной зрелости. Эти системы также зависят от сложных цепочек поставок и потребуют интенсивного вклада со стороны уже ослабленной промышленной базы.

Как уже показывает война на Украине, решающим преимуществом [США] в войне с Китаем за Тайвань может стать способность быстро производить и финансировать замену быстро расходуемых вооружений и систем для американских и союзных войск. Министерство обороны США начинает приходить к этой концепции. Заместитель министра обороны США по НИОКР Хайди Шью недавно объявила о создании новой стратегической целевой группы Совета по оборонной науке, которая будет заниматься изучением недорогих систем вооружений.

Этой целевой группе придется решать серьезную проблему: Американские главные оборонные подрядчики созданы для работы на уровне производства в мирное время, чтобы обеспечить прибыльность, поскольку оборонные бюджеты колеблются из года в год. Они поддерживают свою рентабельность не обязательно за счет производства новых систем, а за счет предоставления услуг по обучению и техническому обслуживанию самых дорогих систем. На мировом рынке генеральные подрядчики осуществляют продажи оружия за рубеж и оправдывают высокие цены стратегией под названием "комплексный подход", обеспечивая обучение, техническую поддержку и обслуживание в течение всего срока службы системы. Этот подход приносит значительную часть дохода от таких услуг и делает системы чрезвычайно дорогими для потери в конфликте и замены.

Пока Россия привлекает внимание к Восточной Европе, Китай готовится к новой эре промышленной войны, готовясь поднять стоимость вмешательства США в ситуацию на Тайване до неприемлемого уровня. Дальнейшая эскалация, скорее всего, не будет сопровождаться предупреждением - существующие мобилизационные возможности могут оказаться всем, что имеется в наличии.

Хорошие новости: Есть инновационные оборонные компании на ранних стадиях, которые могут быстро произвести более дешевое оружие. Возьмем, к примеру, новую оборонную компанию Firestorm* - используя возможности 3D-печати, она создает уникальные авиационные системы за долю их обычной стоимости, производя радикально доступные и адаптируемые к задачам беспилотные системы, которые могут быть напечатаны где угодно, собраны и готовы к полету всего за несколько дней.

Министерство обороны США должно поддерживать новых подрядчиков, которые уже создали правильные операционные модели для поддержки быстрого производства, передовые и эффективные технологии производства, а также масштабируемые мощности для разработки и производства этих новых систем. Развивая и стимулируя рост нового рынка стоимости, состоящего из более мелких и проворных производителей и систем, которые будут дополнять, а не заменять дорогостоящие передовые системы, уже производимые основными компаниями, Соединенные Штаты смогут эффективно снизить стоимость конфликта, укрепить сдерживание и создать защиту от сбоев в цепочке поставок, нехватки рабочей силы и ограничений мощностей, чтобы опередить даже самых стойких противников. Если посмотреть за пределы американских границ, то эти недорогие системы также будут невероятно привлекательны для союзников США, таких как Израиль, и, как обнаружили русские, программа FMS может быть использована для завоевания и проецирования влияния в критически важных странах, таких как Индия и более широкий Индо-Тихоокеанский регион, чтобы противостоять посягательствам Китая.

Создание отдельного сектора "стоимостного оружия" в оборонной промышленности США, позиционируемого как хедж, также может помочь изменить культуру "уничтожить или приобрести", которая сохраняется между гигантами отрасли и более мелкими новыми подрядчиками, расширяя рынок и защищая в случае неудач. Появление новых бизнес-моделей оборонных подрядчиков, которые генерируют стоимость за счет инноваций в производстве, эффективности и масштаба, а не за счет поддержания и обслуживания, также сделает сектор более привлекательным для венчурных инвесторов, которые традиционно избегали этой отрасли, создавая эффект мультипликатора и укрепляя общий потенциал промышленной базы в США.

Подумайте об этом следующим образом: Арсенал США похож на инвестиционный портфель, который отчаянно нуждается в стратегии управления рисками. Инвестируя в новых производителей и компании, способные производить эти критически важные недорогие системы, министерство обороны США сможет диверсифицировать [поставки] и застраховаться от рисков, связанных с огромным количеством проблем, с которыми сегодня сталкивается оборонно-промышленная база, обеспечивая ликвидность, долговечность и материальную отдачу на поле боя.