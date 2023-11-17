Столтенберг признал, что ситуация на поле боя для Киева сложнее, чем ожидали в НАТО

Генсек альянса считает, что "Россия не планирует мир"

БРЮССЕЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Ситуация на поле боя на Украине сложнее, чем ожидали в НАТО, Россия начала наступательные операции по окружению Авдеевки, признал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Мы должны осознавать, что ситуация на поле боя сложная. Россия не планирует мир, напротив, мы видим, как Россия начала наступательные операции, например, вокруг Авдеевки. Но факт, что ситуация сложнее, чем ожидалось, это не аргумент против помощи, это аргумент в пользу еще большей помощи Украине. Мы не можем позволить президенту Путину победить, это будет плохо для НАТО", - заявил он.

Столтенберг также высказал мнение, что Украина "уже нанесла России тяжелые потери в начале войны".

"Я убежден, что США будут продолжать оказывать помощь Украине. Я езжу по странам НАТО и получаю одно и то же послание о поддержке. Только в последние дни Германия объявила о новой помощи, другие страны НАТО также пообещали помощь", - добавил Столтенберг.

С середины октября в Брюсселе перестали упоминать о "наступлении Киева", никаких публичных выводов из этой операции ни в НАТО, ни в США не делалось.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что европейские страны уже предоставили Киеву с начала конфликта беспрецедентный объем помощи в €83 млрд, США предоставили Киеву только военной помощи на почти $45 млрд.