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Военное обозрение

Второй мелкосидящий ледокол проекта 22470М заложен на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске

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Источник изображения: topwar.ru

Второй мелкосидящий ледокол проекта 22740М заложен в Петрозаводске в Карелии. Торжественная церемония прошла 15 ноября на Онежском судостроительном заводе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Строительство ледокола будет вестись по заказу ФГУП "Росморпорт", это уже второй ледокол проекта 22740М, заложенный на Онежском ССЗ, первый заложили в мае этого года. Проект 22740М разработан ЦКБ "Лазурит" на основе проекта 22740 Крыловского государственного научного центра. Изначально планировалось строить серию ледоколов данного проекта на дальневосточной "Звезде", но позднее заказ перенесли на Онежский ССЗ. Спуск на воду новых судов запланирован на 2025 год. Пока информации о возможной закладке еще двух ледоколов данного проекта нет, но ранее планировалось построить 4 судна для работы в Каспийском, Азовском, Балтийском и Белом морях.

Как заявляется, ледоколы проекта 22740М признаны самыми мощными в нише ледоколов с малой осадкой (3,2 метра). Они имеют мощность на винтах 6 МВт, тогда как эксплуатируемые в настоящее время "Росморпортом" ледоколы проекта 1105, построенные в Финляндии, имеют мощность всего 4,6 МВт.

Новые ледоколы предназначены для работы в морях с небольшой глубиной и на внутренних водных путях. Данные ледоколы планируется использовать для обеспечения зимней навигации, проводки караванов судов в ледовых условиях, буксировки судов и других плавучих сооружений в ледовых условиях и на чистой воде, а также для решения других задач по обслуживанию акватории портов и инфраструктуры.

Наибольшая длина ледокола - 78,1 м, наибольшая ширина - 16,8 м, наибольшая осадка - 3,2 м. Дедвейт 3000 тонн. ГЭУ общей мощностью 9,17 МВт (мощность пропульсивного комплекса 6 МВт). Скорость полного хода до 14 уз. Автономность до 17 суток. Способен работать при толщине льда до 1 м. Экипаж 12 человек с возможностью размещения 12 пассажиров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Компании
ЦНИИ им. Крылова
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