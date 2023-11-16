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ТАСС

В Минобороны Британии заявили, что конфликт на Украине помог усилить потенциал ВС страны

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Обучение украинских солдат на военной базе в Великобритании. 12 октября 2022 года
Обучение украинских солдат на военной базе в Великобритании. 12 октября 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Kirsty Wigglesworth

По словам заместителя министра обороны Соединенного Королевства Джеймса Хиппи, военные изменили свое представление о тактике и стратегии ведения "современной войны"

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Военные Запада, в частности Британии, получили полезные сведения о ведении боевых действий с использованием современных видов вооружений благодаря конфликту на Украине, что помогло усилить потенциал вооруженных сил. Такую оценку выразил заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи, чьи слова приводит портал Defense One.

По словам замглавы МО, который посетил США, Киев делится с Лондоном информацией о боевых действиях и изучает якобы захваченную технику РФ. О результатах изысканий Украина сообщает Британии. Наряду с этим Лондон наблюдает за тем, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют поставляемую технику в бою. Извлеченный опыт позволил провести "невероятное увеличение военного потенциала стран Запада" в целом, заверил Хиппи. "Что работает и что не работает, можно узнать очень быстро. Темпы инновацией в сфере обороны в странах НАТО соответствуют тому, как того можно ожидать в военное время", - указал чиновник.

По словам заместителя министра обороны Соединенного Королевства, британские военные изменили свое представление о тактике и стратегии ведения "современной войны". Современным вооруженным силам, указал Хиппи, следует отказаться от использования сложноустроенных, но уязвимых вооружений и вместо этого сделать упор на применении более дешевого оружия. В качестве причин для подобного перехода он упомянул возможность помешать планам противника "за счет количества и разнообразия используемых на поле боя" вооружений, а также существенную экономию налогоплательщиков.

Хиппи добавил, что правительство начало поиск поставщиков, которые смогут учесть опыт конфликта при производстве оружия, однако некоторые оборонные компании уже используют отчеты украинских военных для своих нужд. "Эти компании, которые сотрудничали с британской армией, <...> получали доступ к последней информации о российских возможностях [радиоэлектронной борьбы] <...>. Они быстро развивают потенциал своих БПЛА [на основе полученных выводов]", - утверждал он.

Объем британской военной помощи Украине в 2022 году составил около £2,3 млрд (свыше $2,87 млрд по текущему курсу). В 2023 году Лондон взял на себя обязательство выделить как минимум такую же сумму на поддержку Киева. Британские власти, в частности, поставили на Украину ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270. Ранее в посольстве РФ в Великобритании заявляли, что поставки различных видов вооружений киевским властям свидетельствуют об открытом вовлечении Великобритании в конфликт на Украине. 

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
SCALP
Проекты
NATO
БПЛА
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