Myśl Polska: тактика генерала Романчука позволила сорвать планы ВСУ в Запорожье

В том, что украинское контрнаступление захлебнулось, есть заслуга российского генерала Александра Романчука, пишет Myśl Polska. Именно он первым сорвал планы Киева в Запорожье. Его тактика свела с ума командование ВСУ и позволила загнать украинские войска в ловушку под Работино.

Кшиштоф Подгурский

Бесспорный крах серии разрозненных наступательных операций, в совокупности именуемых "большим весенне-летним наступлением украинской армии" с победившей, российской стороны фронта, имеет несколько "отцов". Одним из основных является генерал-полковник Александр Романчук, которого я сегодня хочу представить читателям.

Генерал Романчук – начальник Общевойсковой ордена Жукова академии Вооруженных Сил Российской Федерации. Это высшее военное училище было создано в 2008 году в результате слияния двух известных военных ВУЗов – академии им. Фрунзе и Академии бронетанковых войск им. Маршала Малиновского.

Летом 2023 года на Запорожской дуге сложилась трудная ситуация: накануне предстоящего, давно запланированного, крупномасштабного наступления Вооруженных сил Украины с применением большого количества натовского вооружения командующему группировкой "Восток" генералу Романчуку была поручена задача определения главного направления атаки противника. Романчук с помощью данных военной разведки – Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, бывшее ГРУ – задачу выполнил успешно.

Незадолго до украинского удара 4 июня 2023 года Романчук верно определил намерения украинского Генерального штаба и консультантов командования НАТО и усилил российские войска на главной оси украинского наступления, на так называемом Орехово-Токмакском оперативном направлении.

Романчук решил спровоцировать врага. Его любимая тактика – это "огневая карусель", то есть непрерывные, беспокоящие удары с частотой до 10 выстрелов в минуту на большой площади с целью побудить противника контратаковать и обнаружить свои позиции.

8 июня у командования ВСУ сдали нервы. Украинское командование бросило основные силы 9-го армейского корпуса (33-ю и 47-ю отдельные механизированные бригады, оснащенные танками Leopard и БМП Bradley) в бой за деревню Работино, которые попали в подготовленную русскими ловушку.

Украинцы, намереваясь подавить и ликвидировать артиллерию и танки российских Вооруженных сил, прибыли под Малую Токмачевку, где были уничтожены на обширных минных полях огнем российских противотанковых ракет, танков и орудий, а также ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

Ради справедливости и исторической объективности нужно сказать, что не генерал Романчук является автором этой оборонительной тактики, но именно он успешно испытал и закрепил ее ранее, во время российской экспедиционной миссии в Сирии в окрестностях городов Ханассер и Алеппо в 2016 году, где вопрос преимущества маневренной обороны перед позиционной был закрыт раз и навсегда.

Бесспорно, именно генерал Александр Романчук первым нарушил график летнего наступления Вооруженных сил Украины на Запорожье. Несмотря на исчерпание своих резервов, получив от Ставки подкрепление в виде двух воздушно-десантных дивизий и других частей, он "сломал хребет" украинскому наступлению на Запорожье.

Генерала характеризует глубокое понимание основных принципов современных военных действий, он является автором интересных статей в военной прессе, в том числе на тему маневренной обороны. Генерал Романчук, сражаясь на Запорожье, совмещал теорию с практикой, успешно справлялся с кризисными ситуациями и оправдал доверие Ставки, выполнив поставленные ею задачи.

Битва на Запорожье, наряду с Бахмутской битвой, произошла на одном из трех основных направлений крупного украинского наступления, при этом направлении ключевом, поэтому вклад Романчука в его сдерживание является, бесспорно, важнейшим.