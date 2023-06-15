Трофейные "Леопарды" не принесут России пользы. В США объяснили почему

Российским военным удалось захватить как минимум один немецкий танк "Леопард 2", пишет MWM. Однако польза от этого сомнительна, утверждается в статье. Хотя теперь Москва сможет улучшить свои средства противодействия, она и без того умеет уничтожать эту технику.

Российские военнослужащие захватили в Запорожской области как минимум один танк "Леопард 2" и несколько боевых машин пехоты "Брэдли". Новые кадры, опубликованные Минобороны России, это подтверждают. На записи видно, как российские военнослужащие осматривают поставленную с Запада бронетехнику, а один солдат ходит вокруг и с воодушевлением отмечает, что у некоторых машин все еще работают двигатели. "Совсем не так страшно, как нас пугали", — говорит он, добавив крепкое словцо. Хотя ранее предполагалось, что русские военные получили лишь краткосрочный доступ к машинам, после чего отошли на оборонительные позиции, российские источники позже сообщили, что техника была захвачена. В публикации в соцсетях Минобороны России назвало западные машины своими "трофеями". Их состояние говорит о "быстром темпе боя", в результате которого техника была брошена, добавили в ведомстве. Прежде Украина перебрасывала на передовую лишь старые танки, в основном советские Т-64, которые она унаследовала с распадом СССР в 1991 году. Однако в крупных наступательных операциях, развернутых в начале июня, все чаще появляется западная бронетехника нового поколения.

Захваченный "Леопард" 2A6 представляет собой один из самых боеспособных танков НАТО. Они поставляются на Украину в очень ограниченных количествах, при этом в страну направляют много гораздо более старых и менее боеспособных модификаций 2A4 и "Леопардов 1". Ранее на службе турецких войск в Сирии и Ираке 2A4 продемонстрировали крайнюю уязвимость даже в боях против негосударственных военизированных формирований. Это считается одной из причин, почему Германия изначально колебалась с их поставкой Украине. В Берлине боялись еще больше испортить репутацию "Леопардам". В ответ на большие потери ВСУ в бронетехнике США обязались заменить утраченные боевые машины "Брэдли" и предоставить боеприпасы с обедненным ураном, поддержав в этом решении Великобританию. В марте Лондон объявил об отправке Киеву этих весьма спорных боеприпасов для улучшения противотанковых возможностей украинской бронетехники.

На кадрах того же боя, в котором "Леопард" 2A6 был обезврежен и брошен, крупным планом с воздуха был показан и второй танк того же класса — только обгорелый и полностью уничтоженный. Несмотря на сообщения о потере нескольких "Леопардов 2", их конкретная модификация не уточняется — были ли это современные варианты А6 или более популярные 2А4. Сообщается, что значительная часть бронетехники ВСУ уничтожена российскими ракетами "Вихрь-1", выпущенными с ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

Польза от захвата "Леопарда" 2A6 сомнительна: хотя это и позволит российским военным улучшить средства противодействия, недостатки немецких машин демонстрировались уже неоднократно, поэтому Москва может быть уверена, что сможет их нейтрализовать имеющимися средствами. Кроме того, за исключением недавно приобретенных Польшей южнокорейских танков К2, Россия не имеет сколь-либо серьезных недостатков в бронетехнике по сравнению с НАТО — в том числе и потому, что она с некоторым опозданием запустила в крупное серийное производство свой современный танк Т-90М. Основные вызовы, с которыми сталкивается Москва со стороны Североатлантического альянса, сосредоточены в воздухе и в космосе. Увидев, насколько ограничена живучесть "Леопардов" 2A4 и даже нового варианта A6 в бою против современных российских противотанковых средств, члены НАТО, включая Германию, могут ускорить разработку техники будущих поколений. Россия уже разработала танк следующего поколения в рамках программы Т-14, хотя в силу серьезных задержек на производстве в значительных масштабах он еще не используется, несмотря на первое развертывание на Украине в апреле.