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Военное обозрение

На фоне отставания программы строительства субмарин класса «Колумбия» в США продлевают срок службы подлодок «Огайо»

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Источник изображения: topwar.ru

Свою озабоченность об отставании программы строительства высказывали и профильные комитеты Конгресса, и флотское руководство, и промышленность. И эта озабоченность приняла зримые черты. В минувший вторник исполнительный директор программы ПЛАРБ, контр-адмирал Скотт Папанно, сказал, что хотя темпы строительства первой ПЛАРБ нового поколения удалость нарастить, но они все еще отстают от графика. "Колумбия" имеет готовность по корпусу и механизмам около 40%. В ближайшие несколько недель компания HII Newport News Shipbuilding отправит кормовую часть со своей верфи в Вирджинии на верфь компании General Dynamics Electric Boat в Коннектикуте. Для окончательной сборки корпуса Newport News строит носовую и кормовую части для программы Columbia, а EB строит центральную секцию.

Поэтому ВМС США планируют кратковременное продление срока службы пяти лодок типа "Огайо". Каждый период технического обслуживания займет 18 месяцев и обеспечит каждой лодке еще три года срока службы. Начнется с USS Alaska (SSBN-732), предусмотрено как в бюджете на 2025 финансовый год, так и в 15-летнем плане технического обслуживания подводных лодок.

Большая часть этой работы сейчас выходит за рамки [Программы обороны на будущее]

- сказал Паппано, имея в виду пятилетний бюджет Пентагона. Однако имеется возможность прекратить ремонты ПЛАРБ типа "Огайо", если темпы реализации программы "Колумбия" придут в установленный график. Что вряд ли произойдет.

По словам контр-адмирала Папанно, у ВМС есть время до 2029 финансового года, чтобы решить, будет ли программа ремонта ПЛАРБ расширена на другие лодки типа "Огайо" или же ограничится только "Аляской". Стратегическое командование США требует, чтобы подводные силы имели в оперативной готовности (весьма расплывчатая формулировка) 10 подводных лодок с баллистическими ракетами на случае ядерной войны. Текущий состав ПЛАРБ составляет 14 лодок, но без продления срока службы «Огайо» это число сократится до 13 в 2027 финансовом году, а затем до 12 в 2029 финансовом году, согласно последнему проекту перспективного судостроения. Без продления сроков службы количество ПЛАРБ сократится до 11, в период с 2030 по 2032 финансовый год.

Получается, что финансы на ремонт первой из ПЛ класса "Огайо", "Аляски", уже заложены в бюджетное требование на 2025 год. Ремонт займет полтора года. Хватит ли у США судостроительных мощностей и доков? Если большой сухой или плавучий доки будут заняты пусть даже и не на полтора года, это создаст проблемы с докованием других кораблей. Не так много в США больших доков, способных вместить лодку длиной более 170 метров и к тому же сертифицированных для работы с ядерными силовыми установками. В общем, проблемы продолжаются. Теперь к сложностям ремонта МАПЛ прибавятся еще и ПЛАРБ. К выше сказанному можно добавить, что ПЛАРБ типа "Огайо" уже продлевали сроки эксплуатации. Лодки строились исходя из 35-летнего срока службы. А потом, "элегантным росчерком пера" им добавили по 7 лет. Сейчас назначенный ресурс корпуса 42 года. А ведь могут добавить и ещё.

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Страны
Колумбия
США
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
Ohio
Ядерный щит
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