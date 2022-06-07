Заложена головная американская атомная ракетная подводная лодка нового поколения

4 июня 2022 года состоялась церемония официальной закладки головной американской атомной ракетной подводной лодки нового поколения, получившей название SSBN 826 District of Columbia, и которая строится для военно-морских сил США на головном судостроительном предприятии подразделения General Dynamics Electric Boat (GDEB) корпорации General Dymamics в Гротоне (штат Коннектикут). Сама церемония закладки была произведена на предприятии GDEB в Квонсет-Пойнт (штат Род-Айленд), где изготавливаются корпусные секции, доставляемые затем на верфь в Гротоне. На церемонии закладки присутствовал морской министр США Карлос Дель Торо.

Церемония официальной закладки головной американской атомной ракетной подводной лодки нового поколения SSBN 826 District of Columbia на предприятии подразделения General Dynamics Electric Boat корпорации General Dymamics в Квонсет-Пойнт (штат Род-Айленд), 04.06.2022 (с) General Dynamics Electric Boat

Хотя еще в 2016 году было объявлено, что головная атомная ракетная подводная лодка (ПЛАРБ) нового типа получит традиционное для американского флота название Columbia, однако теперь возник казус ввиду того, что в составе ВМС США до сих пор остается в строю атомная многоцелевая подводная лодка SSN 771 Columbia типа Los Angeles (которую, видимо, ранее планировалось вывести из состава флота к началу строительства головной лодки нового типа). В связи с этим 3 июня 2022 года морской министр США присвоил головной ПЛАРБ нового типа "длинное название" District of Columbia. Следует отметить, что, помимо столичного округа Колумбия, в США имеются три города Колумбия - в штатах Иллинойс, Миссури и Южная Каролина.

Напомним, что 5 ноября 2020 года ВМС США заключили с GDEB контракт на сумму 9,474 млрд долл на строительство и испытания первых двух американских атомных ракетных подводных лодок нового поколения - SSBN 826 (тогда называвшейся еще просто Columbia) и SSBN 827 Wisconsin. Контракт на постройку этих двух первых лодок нового типа рассчитан до июня 2030 года.

Всего ВМС США предполагают ввести в строй с 2031 по 2042 финансовые годы 12 ПЛАРБ нового поколения типа [i]District of Columbia [/i]для замены нынешних атомных ракетных подводных лодок типа Ohio, составляющих основу американских стратегических ядерных сил. Вывод лодок типа Ohio из состава американского флота запланирован с 2029 по 2039 годы. Каждая лодка типа [i]District of Columbia [/i]будет нести по 16 баллистических ракет Trident II.

Ранее GDEB в декабре 2012 года получила пятилетний контракт ВМС США стоимостью 1,85 млрд долл на предварительное проектирование перспективной атомной ракетной подводной лодки по программе SSBN(X)/ORP. В сентябре 2017 года GDEB получила контракт ВМС США на сумму 5,1 млрд долл на разработку полномасштабного технического проекта и рабочей конструкторской документации (в американской терминологии - Integrated Product and Process Development, IPPD) ПЛАРБ нового типа.

Строительство головной подводной лодки, теперь получившей официальное название SSBN 826 District of Columbia, было начато GDEB фактически 1 октября 2020 года. Строительство второй лодки SSBN 827 Wisconsin должно быть начато в 2024 финансовом году. Головная лодка SSBN 826 District of Columbia должна быть передана на испытания в 2030 финансовом году и сдана флоту в 2031 финансовом году. Далее предполагается сдавать по одной лодке этого типа ежегодно, с завершением строительства всех 12 планируемых единиц в 2042 финансовом году.

Строительство лодок типа District of Columbia ведется GDEB в новом судостроительном комплексе-эллинге South Yard Assembly Building (SYAB) в Гротоне, который должен быть окончательно закончен к июню 2023 года (видимо, из-за неготовности комплекса церемония официальной закладки головной лодки и была произведена в Квонсет-Пойнте). В 2024 году в комплексе должна быть начата стыковка блоков корпуса головной подводной лодки SSBN 826 District of Columbia, а в конце 2027 года головная лодка должна быть выведена из эллинга.

Строительство лодок типа District of Columbia осуществляется в рамках выработанной ВМС США так называемой Submarine Unified Build Strategy при головной роли верфи GDEB в Гротоне в партнерстве с корпорацией Huntington Ingalls Industries (HII). Последняя на своей верфи в Ньюпорт-Ньюс должна выполнять по стоимости 25 % работ, включая изготовление части корпусных секций, в том числе носовой и кормовой частей.

При полном подводном водоизмещении 21140 тонн и длине корпуса 171 метр лодки типа District of Columbia станут самыми большими подводными лодками, построенными в США.

Церемония официальной закладки головной американской атомной ракетной подводной лодки нового поколения SSBN 826 District of Columbia на предприятии подразделения General Dynamics Electric Boat корпорации General Dymamics в Квонсет-Пойнт (штат Род-Айленд), 04.06.2022 (с) ВМС США

Проектное изображение перспективной американской атомной подводной ракетной лодки типа District of Columbia (с) General Dynamics Electric Boat