Контракт на первые две американские атомные ракетные подводные лодки нового типа Columbia

5 ноября 2020 года военно-морские силы США заключили с верфью General Dynamics Electric Boat (GDEB, входящей в состав корпорации General Dynamics) в Гротоне (штат Коннектикут) контракт на сумму 9,474 млрд долл на строительство и испытания первых двух американских атомных ракетных подводных лодок нового поколения - SSBN 826 Columbia и SSBN 827 Wisconsin.

Проектное изображение перспективной американской атомной подводной ракетной лодки типа Columbia (с) General Dynamics Electric Boat

Всего ВМС США предполагают ввести в строй с 2031 по 2042 финансовые годы 12 атомных ракетных подводных лодок нового поколения типа Columbia для замены нынешних атомных ракетных подводных лодок типа Ohio, составляющих основу американских стратегических ядерных сил. Вывод лодок типа Ohio из состава американского флота запланирован с 2029 по 2039 годы. Каждая лодка типа Columbia будет нести по 16 баллистических ракет Trident II.

Ранее GDEB в декабре 2012 года получила пятилетний контракт ВМС США стоимостью 1,85 млрд долл на предварительное проектирование перспективной атомной ракетной подводной лодки по программе SSBN(X)/ORP. В сентябре 2017 года GDEB получила контракт ВМС США на сумму 5,1 млрд долл на разработку полномасштабного технического проекта и рабочей конструкторской документации (в американской терминологии - Integrated Product and Process Development, IPPD) подводной лодки типа Columbia.

Выданный теперь контракт на постройку двух первых лодок рассчитан до июня 2030 года. Строительство головной подводной лодки SSBN 826 Columbia будет начато в 2021 финансовом году, а второй лодки SSBN 827 Wisconsin - в 2024 финансовом году. Головная лодка Columbia должна быть передана на испытания в 2030 финансовом году и сдана флоту в 2031 финансовом году. Далее предполагается сдавать по одной лодке этого типа ежегодно, с завершением строительства всех 12 планируемых единиц в 2042 финансовом году.

Строительство лодок типа Columbia должно вестись GDEB в новом cооружаемом сейчас в Гротоне судостроительном комплексе-эллинге South Yard Assembly Building (SYAB), который должен быть закончен к тюню 2023 года. В 2024 году в комплексе должна быть начата стыковка блоков корпуса головной подводной лодки SSBN 826 Columbia, а в конце 2027 года головная лодка должна быть выведена из эллинга.

Строительство лодок типа Columbia будет осуществляться в рамках выработанной ВМС США так называемой Submarine Unified Build Strategy при головной роли GDEB в Гротоне в партнерстве с корпорацией Huntington Ingalls Industries (HII). Последняя на своей верфи в Ньюпорт-Ньюс будет выполнять по стоимости 25 % работ, включая изготовление части корпусных секций, в том числе носовой и кормовой частей.