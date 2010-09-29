ВМС США заключили с General Dynamics контракт на проектирование ПЛАРБ класса "Коламбиа"



Проектное изображение перспективной американской атомной подводной ракетной лодки типа Columbia.

Источник: General Dynamics Electric Boat Проектное изображение перспективной американской атомной подводной ракетной лодки типа Columbia.Источник: General Dynamics Electric Boat

ЦАМТО, 28 сентября. Командование ВМС США 21 сентября объявило о заключении с General Dynamics Electric Boat (GDEB) контракта на комплексную разработку проекта и технологического процесса постройки атомной подводной лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса "Коламбиа".

Стоимость соглашения оценивается в 5,1 млрд. долл. Контракт предусматривает проектирование, разработку компонентов и технологий, создание прототипов ПЛАРБ "Коламбиа". Соглашение также будет включать работы по созданию унифицированного ракетного отсека CMC (Common Missile Compartment), который, кроме того, будет установлен на ПЛАРБ типа "Саксессор" (Successor) ВМС Великобритании. Стоимость работ для Великобритании в рамках программы "Иностранные военные продажи" составляет 175,1 млн. долл.

По заявлению министра ВМС США Ричарда Спенсера (Richard V.Spencer), ПЛАРБ "Коламбиа" является одной из важнейших перспективных программ приобретения ВМС США.

О выборе GDEB основным подрядчиком постройки ПЛАРБ класса "Коламбиа" в рамках соглашения о сотрудничестве с Huntington Ingalls Industries (HII) было объявлено еще в начале 2016 года. GDEB и HII являются единственными компаниями в США, способными строить атомные подводные лодки.

Контракт с GDEB заключен вслед за успешным прохождением проекта в январе 2017 года т.н. "Контрольной точки B" /Milestone B (прим.ЦАМТО: в соответствии с порядком закупки ВиВТ, принятым в США), что позволяет приступить к работам на этапе инженерно-технической и производственной разработки (EMD).

Работы по программе ПЛАРБ "Коламбиа" будут осуществляться подрядчиками одновременно с постройкой многоцелевых АПЛ класса "Вирджиния". Доля работ компании HII по каждой ПЛАРБ составит около 22%. HII будет поставлять носовую и кормовую части, а также ряд других модулей компании GDEB, на которую возложены работы по окончательной сборке и проведению испытаний ПЛАРБ.

Строительство головной подлодки планируется начать в 2021 ф.г. Согласно планам, 12 ПЛАРБ класса "Коламбиа" заменят 14 состоящих на вооружении ПЛАРБ класса "Огайо", являющихся компонентом ядерной триады сдерживания. Подлодки класса "Огайо" должны быть сняты с вооружения, начиная с 2029 года. Списать последнюю ПЛАРБ класса "Огайо" планируется в 2039 году.

Поставка головной подлодки новой серии, SSBN-826, запланирована на 2031 ф.г. Предполагается, что ПЛАРБ класса "Коламбиа" будут эксплуатироваться до 2080 года. Согласно последним оценкам МО США, общая стоимость программы поставки ПЛАРБ составит 127,036 млрд. долл. В проекте бюджета на 2018 ф.г. ВМС США запросили на разработку и постройку ПЛАРБ класса "Коламбиа" 843 млн. долл.