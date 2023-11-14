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РИА Новости

"Ростех": мировой спрос на Су-35 и Ка-52 вырос из-за их применения в СВО

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Истребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

"Ростех": мировой спрос на Су-35, Ка-52 и Т-90 вырос на фоне их применения в СВО

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Популярность российских истребителей Су-35, вертолетов Ка-52, танков Т-90, тяжелых огнеметных систем и барражирующих боеприпасов на мировом оружейном рынке выросла на фоне их применения в спецоперации, сообщил заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков.

"Если говорить о конкретных образцах, получивших рост спроса по результатам боевого применения, то это, например, истребители Су-35, боевые вертолеты Ка-52 и управляемые средства авиационного поражения, танки типа Т-90, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, самоходная гаубица "Мста-С", РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", барражирующий боеприпас "Куб-Э", средства ПВО и РЭБ, комплексы борьбы с БПЛА, стрелковое оружие", — сказал Артяков в интервью "Российской газете".

По его словам, российская военная техника в ходе СВО показала себя надежной и эффективной в противодействии современной технике западных конкурентов. Все партнеры "Ростеха" внимательно следят за применением российского оружия на поле боя, анализируют, видят плюсы и требующие доработки моменты, заверил Артяков.

Он подчеркнул, что и представители российской промышленности постоянно получают обратную связь непосредственно из зоны спецоперации, а также совместно с Минобороны РФ организовывают встречи военнослужащих с конструкторами и инженерами. Это нужно, чтобы выявлять малейшие нюансы, способные улучшить продукцию, сделать ее эффективнее и удобнее в эксплуатации.

При этом замгендиректора "Ростеха" опроверг данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), что доля России на мировом рынке вооружений сокращается.

"Портфель заказов "Рособоронэкспорта" стабильно держится на уровне свыше четырех триллионов рублей. Мы постоянно работаем над его увеличением — расширяем географию и номенклатуру поставок в дружественные страны, продвигаем продукцию для всех видов вооруженных сил и родов войск. Наиболее перспективными сейчас считаются направления ВВС, ПВО, бронетанковой техники, стрелкового оружия", — отметил Артяков.

SIPRI, по его словам, будучи резидентом недружественного России государства, предвзято оценивает российский оружейный экспорт. Более того, сейчас объемы мирового рынка вообще нельзя объективно посчитать из-за масштабных поставок западного оружия Киеву, что тоже является экспортом.

Продвижение образов российской продукции военного назначения, модернизированной с учетом опыта спецоперации, на внешние рынки, по сути, формирует отложенный спрос на обкатанную в бою продукцию, рассказал Артяков. Этими заказами можно будет загрузить мощности отечественного ОПК, которые освободятся после завершения СВО и дооснащения Вооруженных сил РФ.

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