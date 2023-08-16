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ТАСС

В Рособоронэкспорте заявили о росте спроса на самолеты Су-35 и вертолеты Ка-52

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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости

Это связано с результатами их применения в СВО

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Созданные специалистами Рособоронэкспорта истребители Су-35 и вертолеты Ка-52 получили рост спроса у заказчиков по результатам применения этой техники в зоне специальной военной операции, сообщил ТАСС глава компании Александр Михеев.

"Если говорить о конкретных образцах, получивших рост спроса по результатам боевого применения, то это истребители Су-35, боевые вертолеты Ка-52 и управляемые средства авиационного поражения, танки типа Т-90, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, самоходная гаубица "Мста-С" калибров 152 и 155 мм, РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", бронемашины типа "Тигр", "Тайфун-К", комплексы с беспилотными летательными аппаратами семейств "Орлан" и "Орион-Э", барражирующий боеприпас "Куб-Э", средства ПВО и РЭБ, комплексы борьбы с БПЛА, стрелковое оружие", - сказал Михеев.

По словам Михеева, образцы из каталога Рособоронэкспорта в ходе СВО показали себя как простые и надежные в эксплуатации и очень эффективные в противодействии самой современной продукции западных конкурентов.

"Абсолютно все партнеры компании внимательно следят за применением российского оружия на поле боя, они анализируют и видят плюсы и требующие доработки моменты. Мы и российские предприятия ОПК получаем обратную связь непосредственно из зоны спецоперации и оперативно делаем выводы. Идет постоянная модернизация боевой техники, основанная на реальном опыте", - добавил глава Рособоронэкспорта.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе форума принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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