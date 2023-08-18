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ТАСС

Партнеры "Рособоронэкспорта" на "Армии-2023" проявили интерес к Су-57Э и Ми-28НЭ

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Истребитель Су-57Э
Истребитель Су-57Э.
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Особое внимание иностранных делегаций также привлекли российские средства ПВО, сообщили в компании

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Партнеры АО "Рособоронэкспорт" проявили высокий интерес к боевым самолетам и вертолетам, в том числе Су-57Э и Ми-28НЭ, а также беспилотникам "Орион-Э", "Орлан-10Е" и "Орлан-30" в рамках форума "Армия-2023". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Высокий интерес партнеры компании проявили к показанным им боевым самолетам МиГ-35, Су-57Э, Су-35, Су-34 и Су-30СМЭ, вертолетам Ка-52Э, модернизированным Ми-28НЭ и Ми-171Ш, Ка-226Т и Ми-35П, а также БПЛА "Орион-Э", "Орлан-10Е" и "Орлан-30" и средствам борьбы с БПЛА", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что российские средства противовоздушной обороны, считающиеся лучшими на мировом рынке, привлекли особое внимание иностранных делегаций. "По запросам партнеров "Рособоронэкспорт" презентовал выпускаемые Концерном ВКО "Алмаз-Антей" ЗРС С-400 "Триумф, С-350Е "Витязь", ЗРК "Викинг", различные версии ЗРК "Бук" и "Тор", а также продукцию входящего в Ростех холдинга "Высокоточные комплексы" - ЗРПК "Панцирь-С1", "Панцирь-С1М" и морской вариант - ЗРАК "Панцирь-МЕ", который недавно успешно прошел государственные испытания и уже устанавливается на российские корабли, а также ПЗРК "Верба" и "Игла-С", - добавили в компании.

В сегменте продукции для сухопутных войск "Рособоронэкспорт" подробно рассказал на форуме иностранным заказчикам о предлагаемых на мировом рынке российских танках типа Т-90, Т-72, ствольной и реактивной артиллерии, в том числе САУ "Мста-С", РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г", бронированных машинах "Тигр", "Спартак", "Тайфун-К", противотанковых комплексах "Корнет-Э", "Корнет-ЭМ", стрелковом оружии, средствах ближнего боя и надувных макетах военной техники. "Партнеры высоко оценили характеристики представленного впервые камуфляжа "Накидка", успешно скрывающего бронетехнику от средств оптического и тепловизионного наблюдения в боевых условиях", - сообщили в компании.

В этом году "Рособоронэкспорт" также представил на своей статической площадке разведывательно-огневой комплекс, который включает в себя разведывательные беспилотные летательные аппараты, систему разведки и управления артиллерийским подразделением на основе комплекса "Планшет-А" и звукотеплового комплекса 1Б75Э, а также средства огневого поражения - самоходную гаубицу "Мста-С" и самоходное артиллерийское орудие 2С31 "Вена". "Также показана эшелонированная система борьбы с БПЛА на основе комплексов ПВО и средств РЭБ", - отметили в компании.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
Продукция
2С31 Вена
96К6 Панцирь-С1
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