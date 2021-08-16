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ЦАМТО

Рособоронэкспорт представит новинки российской оборонной промышленности на выставке IDEF 2021 в Турции

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Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 13 августа. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует единую российскую экспозицию на Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021, которая пройдет в Стамбуле с 17 по 20 августа.

"Выставка IDEF входит в десятку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности и является одним из наиболее значимых показов вооружений в Европе. Рособоронэкспорт презентует в Стамбуле новейшие образцы российской продукции военного назначения, которые впервые будут демонстрироваться в Турции, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Среди новинок истребитель пятого поколения Су-57Э, автомобиль К-63969 семейства "Тайфун-К", разведывательно-ударный БЛА "Орион-Э", катер БК-16Э для спецопераций, а также модернизированная самоходная гаубица "Мста-С" под калибр 155 мм, принятый в странах НАТО".

Стенд Рособоронэкспорта 232 разместится в зале №2. На нем будут представлены модели истребителя пятого поколения Су-57Э, многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35, боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52, танка Т-90С и боевой машины поддержки танков БМПТ. Всего на выставке компания представит информацию о более чем 400 образцах российской продукции военного, двойного и гражданского назначения.

На стенде Рособоронэкспорта свою продукцию покажет ряд российских предприятий. Ремдизель продемонстрирует модели автомобилей "Тайфун К-63968", "Тайфун К-53949" и защищенного санитарного автомобиля тактического звена. Концерн "Автоматика" – модель переносного комплекса противодействия БЛА "Купол", а ООО "КБИС" покажет хорошо известные в среде профессионалов снайперские винтовки бренда Lobaev Arms: тактическую TSVL-8 "Сталинград", дальнобойную DXL-3 "Возмездие" и сверхдальнобойную DXL-4 "Севастополь". Производитель самого популярного российского БЛА "Орлан-10Е" "Специальный технологический центр" и выпускающий авиационное и аэродромное оборудование Уральский приборостроительный завод представят рекламные материалы своей продукции.

В рамках единой российской экспозиции в IDEF 2021 также примут участие Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Концерн "Калашников". Они презентуют наиболее популярные из продвигаемых Рособоронэкспортом образцы своего производства. В частности, зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" и зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Бук-М2Э" и различные модификации "Тор-М2Э".

Входящий в Госкорпорацию Ростех Концерн "Калашников" покажет на выставке макеты автоматов Калашникова всех современных серий: АК101, АК102, АК103, АК104, АК201, АК202, АК203, АК204, АК-15, снайперских винтовок СВД, СВДС и пистолета-пулемета "Витязь".

В рамках деловой программы IDEF 2021 Рособоронэкспорт проведет встречи и переговоры с представителями турецких вооруженных сил и иных силовых структур страны, а также с партнерами из других государств региона. На них Рособоронэкспорт планирует обсудить ход исполнения текущих контрактных обязательств и перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Страны
Россия
Турция
Продукция
Tор-М2
АК-101
АК-102
АК-103
АК-104
АК-74 "Калашников"
БМПТ Рамка-99
Бук-М2
Ка-52
КамАЗ-53949
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