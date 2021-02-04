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Газета.ru

«Прима», «Панцирь» и «Тайфун»: Россия покажет оружие в Индии

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Aero India
Aero India.
Источник изображения: gazeta.ru

Какие оружейные разработки представит Россия на Aero India 2021

В Индии 3 февраля открылась трехдневная международная авиационно-космическая выставка Aero India 2021, на которой Россия представит более 200 образцов военной техники и оружия. Военный корреспондент «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказывает, что Москва покажет на мероприятии.

В единой российской экспозиции, расположенной в павильоне А, представлены стенды Рособоронэкспорта, АО «Швабе» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». На выставке работают делегации ведущих российских самолетостроительных, вертолетостроительных и двигателестроительных холдингов АО «ОАК», АО «Вертолеты России» и АО «ОДК».

Всего на российских стендах представлено более 200 экспонатов продукции военного назначения, в том числе модели перспективного многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57Э, многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35, двухместного многофункционального фронтового истребителя МиГ-35Д, военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э), самолета-заправщика Ил-78МК-90А, легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С-1». Кроме того, ведущий российский спецэкспортер Рособоронэкспорт покажет модели автомобилей Тайфун К-63968, Тайфун К-53949 и защищенного санитарного автомобиля «Линза».

Впервые за рубежом демонстрируется РЛС П-18-2 «Прима», способная эффективно обнаруживать современные и перспективные малозаметные воздушные цели, в том числе произведенные с применением технологий Stealth (пониженной заметности).

РЛС «Прима» выполнена на современной элементной базе с цифровой обработкой и формированием сигнала. Она полностью твердотельная, обладает повышенной помехозащищенностью. Станция предназначена для обнаружения, сопровождения, измерения координат и определения государственной принадлежности воздушных объектов различных классов и типов в условиях воздействия активных и пассивных помех, пеленга постановщиков активных шумовых помех, выдачи радиолокационной информации на комплексы средств автоматизации потребителей.

РЛС «Прима» функционирует в метровом диапазоне волн. Пределы работы составляют по дальности - свыше 320 км и по углу места - до 45 град. Минимальная дальность обнаружения составляет 500 м.

Из демонстрируемой на Aero India 2021 продукции российской авиационной промышленности большой интерес в Азиатско-Тихоокеанском регионе также вызывают модернизированный боевой вертолет Ми-28НЭ, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, вертолет радиолокационного дозора Ка-31, комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орион-Э» и «Орлан-10Е», а также современные и перспективные авиационные средства поражения.

К примеру, комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета «Орион-Э» предназначен для ведения воздушной разведки днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, определения координат объектов и передачи информации в масштабе времени близком к реальному.

В регионе повышенным спросом традиционно пользуются российские средства ПВО и РЭБ: зенитные ракетные комплексы «Викинг», «Бук-М2Э», Тор-М2Э» в различных исполнениях, переносной зенитный ракетный комплекс «Игла-С», а также средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в том числе комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными БЛА «Репеллент».

«Викинг» представляет собой многоканальный, высокомобильный, многофункциональный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности 4-го поколения. Этот ЗРК предназначен для противовоздушной обороны войск и объектов от массированных ударов перспективных средств воздушного нападение противника в условиях радиоэлектронного и огневого подавления средств ПВО.

«Россия и Индия на протяжении десятков лет поддерживают и наращивают взаимовыгодное стратегическое партнерство. С каждым годом крепнет военно-техническое сотрудничество между нашими странами. Нам очень важно иметь такого сильного и надежного партнера в мире, как Индия. Рособоронэкспорт готов к сотрудничеству с Индией по любым направлениям. Сегодня мы ведем совместные научно-исследовательские работы более чем по 100 перспективным тематикам, в том числе в области авиации, создавая огромный задел для развития высокотехнологичной промышленности обеих стран в будущем. Мы реализуем совместные проекты для всех видов вооруженных сил с уникальной для мирового рынка степенью кооперации между предприятиями двух стран», - цитирует пресс-служба Рособоронэкспорта гендиректора Александра Михеева.

Вместе с тем военно-техническое сотрудничество России и Индии в предыдущие периоды складывалось по-разному. Как ранее писала «Газета.Ru», в течение последнего времени Россия проиграла в Индии шесть оружейных тендеров подряд, причем многие из них по необъяснимым причинам. Отечественные разработки, такие как самолеты-заправщики Ил-78МКИ, истребители МиГ-35, ударные и транспортные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-26Т2, подводные лодки и ряд других образцов ВВТ, уступили в разного рода тендерах и конкурсах иностранным аналогам.

Закупками дорогостоящих американских и европейских вооружений (военно-транспортных самолетов С-130J, С-17А и C295W, патрульных самолетов P-8I «Посейдон», истребителей Rafale, ударных вертолетов Aн-64D Apache, транспортных вертолетов CH-47 Chinook и пр.)

Индия стремится как продемонстрировать диверсификацию приоритетов в закупочной политике, так и расставить новые акценты в отношениях с западными странами.

Тем не менее Нью-Дели входит в тройку ведущих партнеров Москвы по ВТС с портфелем заказов, превышающим $15 млрд. За последние несколько лет были подписаны контракты на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», строительство в России и Индии фрегатов проекта 11356. Подписан контракт на увеличение лицензионного производства танков Т-90С. Одержана победа в международном тендере на поставку и организацию в Индии лицензионного производства переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», а также находится в стадии реализации ряд контрактов на поставку крупных партий ракет и боеприпасов для военно-воздушной техники и техники сухопутных войск.

За годы сотрудничества при помощи России Индия успешно освоила выпуск и производит сейчас десятки наименований высокотехнологичных образцов ПВН. Это касается лицензионного производства самолетов Су-30 МКИ и танков Т-90С, а также деятельности совместной организации «БраМос», имеющей широкие экспортные перспективы. Большие надежды также возлагаются на созданные в Индии предприятия по производству вертолетов Ка-226Т и автоматов Калашникова современной 200-й серии. Россия взаимодействует с Индией по созданию надводных кораблей проекта 11356 и оснащению их современным вооружением и специальной техникой.

В сфере ВТС России и Индии предстоит дальнейшая активизация перехода от парадигмы взаимоотношений «продавец-покупатель» к более индустриально-технологической модели, которая полностью укладывается в принятую правительством Индии программу развития национальной промышленности «Мейк ин Индия».


Михаил Ходаренок

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
AH-64
C-130
CH-47 "Чинук"
P-8 Poseidon
PJ-10 Brahmos
Rafale
Tор-М2
АК-74 "Калашников"
Бук-М2
Град РСЗО
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Ил-476
Ил-76
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