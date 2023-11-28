Запад в шоке: Россия экспортирует оружие, пока его танки горят на Украине

InfoBRICS: санкциям не удалось подорвать российский ВПК и экспорт вооружений

Запад ввел санкции против России, обещая крах ее экономики и, в частности, оборонной промышленности. Но этого не произошло, пишет InfoBRICS. Во время боевых действий на Украине всему миру стало понятно: российские вооружения – самые эффективные, так что их производство и экспорт не сократились.

Драголюб Боснич

Более полутора лет назад началась российская специальная военная операция (СВО), в ответ на которую Запад ввел различные санкции и ограничения, которые первоначально не позволяли странам сотрудничать с Москвой. Хотя это неприятное стечение обстоятельств наносило ущерб России в первые несколько месяцев в 2022 году, она и ее многочисленные международные партнеры нашли способы обойти санкции и развивать тесное экономическое партнерство. Больше всего от санкций пострадала мощная военная промышленность России. Следует отметить, что Запад пытался подорвать этот сегмент ее экономики задолго до начала СВО. Так, в 2017 году США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) с целью ударить по экспорту российской военной техники.

Вряд ли нужно об этом напоминать, но все же подчеркну, что вышеупомянутые санкции были значительно ужесточены после начала СВО. Западная пропагандистская машина стала быстро печатать хвастливые статьи о якобы "надвигающемся крахе российской экономики", который также должен был привести к неизбежному сокращению экспорта российских вооружений. Казалось, что так оно и будет, поскольку некоторые страны отменили сделки с Москвой по закупкам военной техники. Однако эффект этих ограничений вскоре оказался сильно преувеличенным. Несмотря на смехотворные попытки Запада изобразить Кремль как "проигравшую сторону", высокая боеспособность российского оружия на Украине только укрепила статус России непревзойденной военной и технологической сверхдержавы. В сочетании с ее твердой позицией в отношении американской и европейской агрессии, это убедило международных партнеров Москвы продолжить военное сотрудничество с ней.

Международный авиасалон Dubai Airshow-2023, который прошел в ОАЭ с 13 по 17 ноября, доказал, что Россия стойко преодолевает все вызовы, а продукция ее оборонной промышленности обладает исключительными характеристиками. Несмотря на санкции, иностранные заказчики проявили значительный интерес к российской технике, особенно к таким видам вооружения, как новейшие истребители Су-35, ударные вертолеты Ка-52, танки Т-90, тяжелая огнеметная система TOS-1A, реактивная артиллерия, ракеты, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков заявил, что спрос на эти виды вооружения значительно вырос, прежде всего из-за их эффективности на поле боя. Он также акцентировал внимание на мощи самоходных гаубиц "Мста-С", РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", а также барражирующих боеприпасов "Куб-Э" компании ZALA Aero, систем противовоздушной обороны и стрелкового оружия.

Эффективность российских вооружений, особенно в борьбе с чрезмерно разрекламированной натовской военной техникой, привела к росту интереса и спроса на него со стороны других стран, несмотря на санкции. Все заказчики "Ростеха" обращают внимание на тактико-технические характеристиками российского оружия, оценивая, насколько оно соответствует их требованиям. Артяков также пояснил, что оборонная промышленность работает напрямую с российскими военными, постоянно внося необходимые коррективы. Офицеры, чиновники, конструкторы и инженеры координируют свои усилия в этом направлении, что приводит к своевременным обновлениям и усовершенствованиям российских вооружений, а также повышает их стоимость. Все это делается несмотря на продолжающиеся попытки США и ЕС искусственно подорвать конкурентоспособность России на постоянно меняющемся международном рынке.

Артяков также опроверг данные, опубликованные Стокгольмским институтом исследований проблем мира в марте, согласно которым доля США в мировом экспорте вооружений выросла с 33% до 40%, в то время как доля России якобы упала с 22% до 16% в период 2013-2017 и 2018-2022 годов соответственно. Замдиректора "Ростеха" заявил, что объем портфеля заказов "Рособоронэкспорта" не уменьшился, в настоящее время он составляет более четырех триллионов рублей (примерно 45-50 миллиардов долларов). Артяков сообщил, что Россия постоянно работает над расширением географии и номенклатуры поставок в дружественные страны, продвигая продукцию для всех видов вооруженных сил и родов войск. Наиболее перспективными направлениями сейчас являются военно-воздушные силы, противовоздушная оборона, бронетехника и стрелковое оружие. И действительно, существует длинная очередь стран, ожидающих поставок новейших российских систем вооружения.

По словам гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, существует большой интерес иностранных покупателей к многоцелевому сверхманевренному истребителю Су-35, одному из передовых самолетов в мире, обеспечивающему господство в воздухе. Легендарный вертолет Ка-52 "Аллигатор" также является одним из самых востребованных российских вооружений, особенно после того, как он уничтожил сотни единиц западной бронетехники на Украине. "Аллигатор" был одним из самых известных российских "активов", который остановили широко разрекламированное контрнаступление ВСУ. По меньшей мере шесть стран выразили заинтересованность в приобретении российского ударного вертолета. Более того, генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что даже члены американской делегации на авиасалоне в Дубае обратили внимание на "Ка-52".

"Я не думаю, что военные (американские) будут использовать свое посещение, чтобы что-то у нас утащить. Во-первых, это не так просто: нужно сначала разобрать вертолет, посмотреть системы, технику и так далее. Просто [проявили] интерес к вертолету как к участнику боевых действий. Он себя проявил очень хорошо, и об этом знают во всем мире", – прокомментировал Чемезов визит делегации США и осмотр вертолета "Ка-52", представленного на авиасалоне в Дубае.

Интерес американцев к российским ударным вертолетам вполне оправдан. "Ка-52" оснащен уникальными соосными несущими винтами, а западные компании изо всех сил пытаются разработать аналогичные конструкции. Наиболее яркими примерами являются американский разведывательный вертолет Sikorsky S-97 Raider и SB-1 Defiant (снят с производства в декабре прошлого года). Несмотря на то, что "Аллигаторам" был нанесен ущерб во время СВО, учитывая частоту его применения, а также тот факт, что силы неонацистской хунты получили современное западное оружие на сотни миллиардов долларов, его эффективность все же поистине исключительна. В то время как США, их вассалы и государства-сателлиты продолжают утверждать, что российское оружие якобы плохо работает, на самом деле они боятся его и делают все, что в их силах, чтобы предотвратить экспорт этих систем в другие страны, поскольку те тоже могли бы использовать российское оружие столь же эффективно против западной агрессии.

Автор: Драго Боснич (Drago Bosnic) – независимый геополитический и военный аналитик.