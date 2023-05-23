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ТАСС

В "Рособоронэкспорте" рассказали о самых популярных вооружениях России на внешнем рынке

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Комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион" компании "Кронштадт"
Комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион" компании "Кронштадт".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Среди них ударные беспилотные летательные аппараты "Орлан", "Орион", а также барражирующие боеприпасы "Куб"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Орлан", "Орион", а также барражирующие боеприпасы "Куб" входят в число самых востребованных российских средств авиационного поражения на внешнем рынке. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

По его словам, востребована вся продвигаемая спецэкспортером современная продукция, однако есть образцы, пользующиеся повышенным спросом. "Среди продукции для ВВС можно выделить военно-транспортный самолет Ил-76МД-90A, истребители Су-35 и Су-30СМЭ, истребитель-бомбардировщик Су-34Э, боевой вертолет Ка-52Э, военно-транспортные вертолеты типа Ми-17, управляемые авиационные средства поражения воздушных, наземных и надводных целей. Большой спрос на российские комплексы с беспилотными летательными аппаратами - разведывательно-ударные "Орион-Э", разведывательные "Орлан-30" и "Орлан-10Е" и барражирующие боеприпасы "Куб-Э", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба компании, в честь 70-летия основания системы военно-технического сотрудничества (ВТС) России.

По словам главы "Рособоронэкспорта", представители войск противовоздушной обороны (ПВО) активно интересуются зенитными ракетными системами и комплексами всех радиусов действия: С-400, "Антей-4000", С-350Е "Витязь", "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-Э2" и "Тор-М2Э", ЗРПК "Панцирь-С1М", переносными комплексами "Верба" и "Игла-С". "Также в топе рынка стабильно держатся российские средства РЭБ и РЭР - радиолокационные станции, комплексы радиоэлектронного подавления и средства противодействия БЛА", - отметил он.

Среди сухопутной техники наибольшим спросом пользуются танки Т-90С и Т-90МС, легкий плавающий танк "Спрут-СДМ-1", боевые машины поддержки танков БМПТ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", самоходки "Мста-С", бронемашины "Тигр" и "Тайфун", противотанковые комплексы и стрелковое оружие.

В 2023 году отмечается 70-летие системы ВТС России с зарубежными странами. 

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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
БМПТ Рамка-99
Бук-М2
Град РСЗО
Ил-76
Ил-76МД
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Ми-17
С-400 Триумф
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