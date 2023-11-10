Около 1000 ед. специальной и военной техники поступило в войска ЦВО за октябрь 2023 года

ЦАМТО, 9 ноября. Около 1000 ед. специальной и военной техники поступило в войска Центрального военного округа (ЦВО) в октябре 2023 года.

Парки соединений и воинских частей ЦВО, в частности, пополнили около 200 ед. техники, среди которой танки Т-80БМ, боевые машины пехоты и бронетранспортеры БТР-82А.

Кроме того, в соединения и воинские части ЦВО поступили автомобили УАЗ, "Урал" и КамАЗ, различные радиорелейные станции, а также инженерно-саперная техника, в том числе установки разминирования УР-77, путепрокладчики БАТ-2, инженерные системы дистанционного разминирования и робототехнические комплексы разминирования "Уран-6".

Вся военная и специальная техника была поставлена в войска согласно плану вооружения и оснащения соединений и воинских частей ЦВО, дислоцированных в регионах Урала, Сибири и Поволжья, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.