Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО впервые использовали робота-сапера "Уран-6" на учении в Воронежской области

ЦАМТО, 21 января. Военнослужащие отдельного инженерно-саперного полка гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО в преддверии 320 годовщины инженерных войск впервые использовали робототехнический комплекс "Уран-6" на учении в Воронежской области.

Комплекс был применен в рамках тактического учения на специальном полигоне, имитирующем действия войск в населенном пункте.

По замыслу учения, "противник" занял оборону в населенном пункте и провел сплошное минирование подступов и прилегающих дорог на пути следования танковых войск.

Военные инженеры провели инженерную разведку местности, уничтожили заложенные мины, организовали переправу с использованием тяжелого механизированного моста ТММ-3М и дали возможность танковым подразделениям занять главенствующую высоту. Инженерно-штурмовые и разведывательные подгруппы в новых костюмах защиты ОВР-2 02 уничтожили "противника" в населенном пункте и провели сплошную очистку местности с использованием роботизированного комплекса "Уран-6".

Учение прошло в ходе подготовки к масштабной проверке боевой готовности войск армии в новом периоде обучения, где межвидовая группа мотострелковых и танковых подразделений смогла взаимодействовать с новым комплексом дистанционного разминирования.

Робототехнический комплекс "Уран-6" применяется для сплошного разминирования местности. Комплекс может управляться дистанционно на расстоянии до 800 м. Комплекс оснащен 4 видеокамерами, обеспечивающими обзор в 360 град. "Уран-6" способен выдерживать взрывы мощностью до четырех килограмм тротила, а также преодолевать вертикальную стену высотой до 1 м и ров шириной 1,5 м.

Комплекс имеет боевой опыт применения в нескольких современных локальных конфликтах.

Всего к учению привлекалось свыше 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, а также свыше 30 ед. вооружения, военной и специальной техники, в том числе и бронетранспортеры БТР-82А, машины разграждения ИМР-2, самоходных установки разминирования УР-77, танки Т-72Б3 с противоминными тралами, сообщает пресс-служба Западного военного округа.