Техника Победы: что показали на парадах 9 мая в России

На смотрах представили как современные разработки, так и исторические образцы вооружений

В этом году парады Победы состоялись 9 мая в 28 городах России. Более чем в десятке из них смотры включали воздушную часть с пролетами авиации. Погода не помешала ее проведению в Москве, но в некоторых регионах от участия самолетов и вертолетов всё же пришлось отказаться. В целом же торжества, посвященные 76-й годовщине Победы, провели в 377 городах страны и на зарубежных военных базах РФ, в том числе в Сирии. В том, какие новинки и редкие образцы вооружений демонстрировали в столице и других городах, разбирались «Известия».

Парадная погода

Из-за сложной погоды до последних часов не было известно точно, состоится ли воздушная часть парада в Москве. По словам источников «Известий» в военном ведомстве, вопрос о возможной ее отмене прорабатывался еще в пятницу. Из-за пришедшего в регион масштабного циклона с интенсивными дождями проводить мероприятия метеозащиты не имело смысла. Лишь в ночь на воскресенье стало понятно, что ситуация улучшается. Поэтому утром подготовка продолжилась по плану. А вот в других городах метеорологическая обстановка всё-таки внесла свои коррективы. Запланированные пролеты авиатехники над Владивостоком, Уссурийском и Ярославлем пришлось отменить.

В 2021 году, сообщили собеседники «Известий» в Минобороны, к участию в московском параде Победы специально привлекли наиболее прославившиеся в годы Великой Отечественной войны части и соединения. Так, расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» принадлежали 612-му гвардейскому зенитному ракетному Киевскому трижды Краснознаменному орденов Александра Суворова и Богдана Хмельницкого полку. За управление оперативно-тактическими комплексами «Искандер» отвечали бойцы 112-й гвардейской ракетной Новороссийской ордена Ленина, дважды Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского бригады. А новейшие реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» 439-й гвардейской реактивной артиллерийской Перекопской ордена Кутузова бригады были специально переброшены из Южного округа.

Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как анонсировали «Известия», в 2021-м особенностью парада стало то, что демонстрировавшиеся ранее опытные образцы за год уже получили статус серийных, поставки которых в войска уже начались. Среди них истребитель Су-57, танк Т-90М и боевые машины пехоты БМП-2М. Идут интенсивные войсковые испытания и другой техники. Перспективные самоходные артустановки «Коалиция-СВ» ехали вместе с современными «Мста-С» в колонне 236-й артиллерийской бригады. 27-я отдельная мотострелковая бригада была представлена прошедшими вместе модернизированными Т-90М и перспективными Т-14 «Армата».

— На таких прохождениях демонстрируется сравнительно небольшая часть из тысяч единиц военной техники, разрабатываемой и уже имеющейся в войсках, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский, трижды участвовавший в парадах на Красной площади. — Тем не менее в этом году продемонстрировано успешное выполнение государственной программы вооружения. Оснащенность Вооруженных сил ощущается в полной мере не в тексте на бумаге, когда читаешь о том, что уровень современности вооружения 70%, а когда видишь саму технику в железе, проходящую на парадах.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Многие образцы вооружения, которые ранее показывались на брусчатке впервые, сейчас уже находятся либо в опытно-войсковой эксплуатации, либо в серийном производстве. Например, массово закупается зенитный ракетные комплексы «Тор-М2» и система С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Стоит обратить внимание и на то, что было представлено на парадах в других городах, в которых дислоцированы штабы военных округов, общевойсковых и танковых армий. Это дает относительно близкую к реальности картину того, что сейчас имеется в войсках, рассказал эксперт.

Нестоличные новинки

Московский парад Победы 2021 года стал крупнейшим в стране. В нем приняли участие более 12 тыс. военных, 190 единиц техники и 76 самолетов и вертолетов. Самой громкой премьерой оказались робототехнические комплексы «Уран-9». Уникальные машины с дистанционным управлением уже успели пройти испытания в реальных боевых действиях — их «обкатали» в операциях против экстремистов в Сирийской Арабской Республике.

Боевые многофункциональные робототехнические комплексы «Уран-9» на параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Военных роботов 9 мая демонстрировали не только в столице. В Санкт-Петербурге можно было увидеть применявшиеся для ликвидации последствий уже нескольких конфликтов комплексы разминирования «Уран-6». Всего же по Дворцовой площади прошли более 4 тыс. военных, курсантов и кадетов, свыше 100 единиц современной и исторической боевой техники. Над городом пролетели три десятка самолетов и вертолетов.

Богатым на эксклюзивную технику оказался парад в Нижнем Новгороде. Здесь показали образцы сразу нескольких перспективных колесных артсистем. В их числе 152-миллиметровая гаубица «Мальва» и транспортно-заряжающая машина для нее, а также самоходный 82-мм миномет «Дрок» на базе бронемашины «Тайфун-ВДВ».

В Екатеринбурге в парадном строю впервые прошли боевые машины поддержки танков «Терминатор», 10 единиц которых в конце прошлого года поступили для опытной войсковой эксплуатации в 90-ю гвардейскую танковую дивизию.

В Севастополе продемонстрировали боевые машины берегового ракетного комплекса «Бастион».

В составе парадных колонн в Хабаровске, как и в Москве, прошли модернизированные танки Т-80БВМ. Но здесь они были раскрашены в белый арктический камуфляж. В нем же были и бронетранспортеры БТР-82АМ, а также снегоболотоходы «Алеут».

Боевая машина пехоты БМП-3 на военном параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Во Владивостоке впервые представили боевые машины пехоты БМП-3, на которые перевели один из батальонов морской пехоты Тихоокеанского флота.

Погода не помешала второму по стране по масштабу воздушному параду, который прошел над Ростовом-на-Дону. В отличие от столицы там прохождение наземной и пролет авиационной техники велись одновременно. Можно было увидеть такие модели самолетов, которые не демонстрируют в Москве. В их числе воздушный командный пункт командующего войсками Южного военного округа, созданный на базе пассажирского Ту-134, а также линейка военно-транспортной авиации, от четырехвинтового Ан-12 до легкого Л-410.

Прошли торжественные мероприятия и на российских военных базах за рубежом. Крупнейший парад провели на аэродроме Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. Здесь, как и во многих городах России, прохождение техники открыл танк Т-34. Он был получен в дар от сирийской стороны. Машина, долгое время состоявшая на вооружении местной армии, была всё еще на ходу. Всего же в торжествах задействовали более чем тысячу военнослужащих России и Сирии, 84 единицы наземной и 22 единицы авиационной техники. Среди них и образцы вооружений союзников — вооруженные грузовики-пикапы и вертолеты «Газель».

Антон Лавров