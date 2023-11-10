Власти Израиля отзывают решение о передаче танков Merkava III Кипру, Кипр отзывает решение о передаче Т-80 Украине

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Израиля приняло решение отозвать решение о продаже танков Merkava III Кипру и Марокко, принятое ранее. Речь идёт об отозванном решении, на основании которого предполагалось снять несколько десятков танков «Меркава» предыдущего поколения с консервации и продать для нужд армий указанных стран. В свою очередь Кипр обязался передать Украине не менее 40 танков Т-80, которые Никосия купила у России более двух десятков лет назад.

То есть, планировался традиционный вариант хитрого хода в стиле «Израиль не поставляет оружие и боеприпасы Украины», но в конечном итоге обеспечивает ими другие армии, которые, поставляя своё, получают израильскую «замену».

Теперь же, как сообщают израильские телеканалы, командование ЦАХАЛ посчитало, что даже те танки, которые находятся на консервации, могут понадобиться израильской армии.

Так, стало известно, что речь может идти как минимум о 48 танках «Меркава III», из которых после снятиях их с консервации будет сформирован танковый батальон резерва ЦАХАЛ. Батальону уже присвоено наименование – «Оф Холь», что можно перевести как «Феникс».

Зарубежная пресса пишет о том, что такое решение военно-политическое руководство Израиля приняло в связи с тем, что ЦАХАЛ потерял уже десятки единиц бронетехники в ходе наземной операции в секторе Газа. Также добавляется, что власти Кипра одновременно с отзывом Израилем решения поставить Никосии танки Merkawa III отзывают своё решение о поставке Киеву партии российских танков Т-80.