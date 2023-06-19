Возможность продажи Израилем танков Merkava Mk 2 и Mk 3 с хранения

Как сообщил израильский веб-ресурс Ynet в материале Йоава Зейтона "Сотни старых танков Merkava на пути в Европу: все подробности исторической сделки", ожидается, что через 40 лет после поступления на вооружение Армии обороны Израиля (АОИ) более 200 израильских танков Merkava Mk 2 и Mk 3 будут проданы в две зарубежные страны, в том числе в одну европейскую страну. В последние годы эти танки были выведены из эксплуатации и сохранялись на складах - но после начала войны на Украине и возобновившегося мирового спроса на бронетанковую технику их испытали и признали достаточно годными для продажи.

Танки Merkava Mk 3 израильской армии на учениях в 2020 году (с) Армия обороны Израиля

Один из израильских символов впервые экспортируется в Европу: через 40 лет после того, как они поступили на вооружение Армии обороны Израиля, ожидается, что старые танки Merkava, произведенные в Израиле, вскоре будут проданы двум иностранным армиям, достигнут Европы и продолжат служить, несмотря на их преклонный возраст.

Министерство обороны США должно вскоре одобрить продажу Израилем сотен танков Merkava Mk 2 и Mk 3, которые были произведены в Израиле в 1980-х и 1990-х годах и в последние годы были выведены из эксплуатации, двум зарубежным странам, одна из них которых находится в Европе. Это первый случай, когда танки Merkava будут проданы европейской стране.

Министерство обороны Израиля не уточняет названия двух стран, договорившихся о закупке более 200 бывших в эксплуатации израильских танков ввиду деликатности процесса, но контракты находятся на грани окончательного подписания и, как ожидается, будут финализованы относительно быстро, в течение примерно трех месяцев. Представители министерства обороны Израиля сообщили Ynet, что, поскольку некоторые механические компоненты этих танков, особенно двигатель, американского производства, для реализации сделки требуется одобрение министерства обороны США в Вашингтоне.

Оценочно, сумма сделки составит несколько десятков миллионов долларов за все танки, - сумма, которая поступит в государственную казну и, вероятно, будет передана непосредственно израильскому оборонному ведомству. Это сумма, которая считается незначительной по отношению к стоимости закупки новых западных танков. Для сравнения можно указать, что около десяти лет назад министерство обороны Израиля предложило иностранной армии [видимо, речь идет о Сингапуре. - bmpd] закупить новые танки Merkava Mk 4 с конвейера, по цене примерно по четыре миллиона долларов за танк.

Дополнительные детали указывают на то, что два контракта будут отдельными: один будет включать более старые танки Merkava Mk 2, а другой - Merkava Мk 3, которые поступали на вооружение в 1990-х годах и использовались в основном в составе 188-й [бронетанковой] бригады. В последние годы эти танки были выведены из боевого состава и на сегодняшний день все три регулярные бронетанковые бригады израильской армии - 401-я, 188-я и 7-я бригады - оснащены современными танками Merkava Mk 4, имеющими комплексы активной защиты от противотанковых ракет "Меиль Руах" [Trophy] и сетевые системы управления и обмена информацией.

Часть старых танков, особенно имеющих меньший возраст, передали резервным бригадам, в том числе 10-й бригаде, однако более 200 списанных танков остаются на ремонтных базах АОИ. Сначала израильский оборонный истеблишмент пессимистично относился к возможности их продажи иностранным армиям, и рассматривалась возможность продажи их частным подрядчикам для утилизации. Но в прошлом году разразилась война между Россией и Украиной, которая изменила оборонные потребности европейских стран. Первоначальный интерес потенциальных иностранных заказчиков к подержанным танкам Merkava проявился еще в середине прошлого года, и министерство обороны Израиля бросилось проверять состояние старых танков и обнаружило, что они пригодны для продажи.

Представители министерства обороны Израиля пояснили, что "производство танка как серийного продукта - сложный и долгий процесс, который может занять два года и стоить больших средств, и в тоже время сейчас есть танки, проверенные и испытанные, готовые к эксплуатации завтра хоть утром, на открытом и ангарном хранении". Источники также сообщили, что "Европа находится в гонке вооружений таких масштабов, каких не было со времен Второй мировой войны". Например, министерство обороны Германии утроило свой оборонный бюджет из-за напряженности в отношениях с Россией, а Швеция и Финляндия вступают в НАТО. Только вчера министерство обороны Израиля сообщило о рекордных за все время мировых продажах израильского оружия - около 12,5 миллиардов долларов в в 2022 году [имеется в виду объем вновь заключенных контрактов. - bmpd].

Следует отметить, что на складах АОИ также до сих пор находятся сотни бронетранспортёров М113, которые также выведены из эксплуатации в связи с поступлением на вооружение в последние годы бронетранспортёров Namer и Eitan, в основном в регулярные бригады. Но на эти БТР М113, считающиеся незащищенными от огня противотанковых средств, зарубежного спроса пока нет. В то же время в последние годы Израилю удалось продвинуть продажу списанных из состава ВВС самолетов F-16 вооруженным силам Хорватии [на самом деле продажа не состоялась из-за противождействия со стороны США. - bmpd]. Представители министерства обороны Израиля заявили, что "продать военные излишки сложно, но мы стараемся сделать их привлекательными и максимально продлить им жизнь".

Со стороны bmpd укажем, что, по спекуляциям на ряде ресурсов, "европейская страна", планирующая приобрести израильские танки Merkava Mk 3 с хранения - это Кипр или Хорватия. О поставке этих танков Украине по политическим причинам пока не может быть и речи, хотя приобретение их Кипром и Хорватией поставит вопрос о возможности передачи Украине состоящих сейчас на вооружении армий этих государств танков "советского происхождения" - Т-80У и М-84, соответственно.

Напомним, что в последние годы спекуляции о возможности экспорта танков Merkava Израилем появлясь неоднократно, но ни разу продажи за рубеж не материализовались. В 2012 году велись переговоры о поставке танков Merkava Mk 4 Колумбии - однако, по ряду источников, США тогда не выдали Израилю разрешения на продажу этой стране. В 2014 году активно сообщалось о будто бы уже заключенном контракте на поставку 50 танков Merkava Mk 4 нового производства Сингапуру - но в итоге никаких поставок также произведено не было. В результате единственными образцами Merkava, проданными за рубеж, стали два танковых мостоукладчика на шасси Merkava, изготовленных в Израиле специально по заказу Филиппин и переданных филиппинской армии в июле 2022 года.