В Европе прицениваются к подержанным израильским танкам

Спрос на бронетехнику повысился на фоне украинского кризиса

Как сообщил израильский веб-ресурс Ynet в материале Йоава Зейтона «Сотни старых танков Merkava на пути в Европу: все подробности исторической сделки», ожидается, что через 40 лет после поступления на вооружение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) более 200 израильских танков Merkava Mk 2 и Mk 3 (произведены в Израиле в 1980-х и 1990-х годах) будут проданы в две зарубежные страны, в том числе в одну европейскую.

Это первый случай, когда танки Merkava будут проданы европейской стране. В последние годы эти танки были выведены из эксплуатации и хранились на складах, но после начала боевых действий на Украине и возобновления мирового спроса на бронетанковую технику их испытали и признали годными для продажи.

Министерство обороны Израиля не уточняет названия стран, договорившихся о закупке бывших в эксплуатации израильских танков по причине деликатности процесса. Но контракты находятся на грани подписания и, как ожидается, будут реализованы относительно быстро, в течение примерно трех месяцев. Представители Министерства обороны Израиля сообщили Ynet, что некоторые механические компоненты этих танков, включая двигатель, – американского производства, поэтому для реализации сделки требуется одобрение Министерства обороны США.

Оценочно сумма сделки составит несколько десятков миллионов долларов за все танки. Эта сумма поступит в государственную казну и, вероятно, будет передана непосредственно израильскому оборонному ведомству. Она считается незначительной по сравнению со стоимостью аналогичной партии новых западных танков. Для сравнения можно указать, что около десяти лет назад Министерство обороны Израиля предложило иностранной армии (вероятно, речь идет о Сингапуре) закупить новые танки Merkava Mk 4 с конвейера по цене примерно по 4 млн долл. за танк.

Дополнительные детали указывают на то, что контракты будут раздельными: один включает более старые танки Merkava Mk 2, а другой – Merkava Мk 3, которые поступали на вооружение в 1990-х годах и использовались в основном в составе 188-й бронетанковой бригады. В последние годы эти танки были выведены из боевого состава. На сегодняшний день все три регулярные бронетанковые бригады израильской армии – 401-я, 188-я и 7-я – оснащены танками Merkava Mk 4, имеющими комплексы активной защиты от противотанковых ракет «Меиль Руах» (Trophy) и сетевые системы управления и обмена информацией.

Часть старых танков, особенно имеющих меньший возраст, передали резервным бригадам, в том числе 10-й бригаде, однако более 200 списанных танков остаются на ремонтных базах ЦАХАЛ. Сначала израильский оборонный истеблишмент пессимистично относился к возможности их продажи иностранным армиям, так что рассматривалась возможность продажи их частным подрядчикам для утилизации. Но конфликт между Россией и Украиной изменил оборонные потребности европейских стран. Первоначальный интерес иностранных заказчиков к подержанным танкам Merkava проявился еще в середине 2022 года. Тогда Министерство обороны Израиля бросилось проверять состояние старых танков и обнаружило, что они пригодны для продажи.

Представители Министерства обороны Израиля пояснили, что «производство танка как серийного продукта – сложный и долгий процесс, который может занять два года и стоить больших средств, и в то же время сейчас есть танки проверенные и испытанные, готовые к эксплуатации завтра хоть утром, на открытом и ангарном хранении». Министерство обороны Израиля также сообщило о рекордных за все время продажах израильского оружия на внешних рынках – около 12,5 млрд долл. в 2022 году (имеется в виду объем вновь заключенных контрактов).

На складах ЦАХАЛ также до сих пор находятся сотни бронетранспортеров М113, которые выведены из эксплуатации в связи с поступлением на вооружение в последние годы бронетранспортеров Namer и Eitan, в основном в регулярные бригады. Но на БТР М113, считающиеся незащищенными от огня противотанковых средств, зарубежного спроса пока нет.

В то же время в последние годы Израиль пытался осуществить продажу списанных из состава ВВС самолетов F-16 Вооруженным силам Хорватии (сделка не состоялась из-за противодействия со стороны США). Представители Министерства обороны Израиля заявляли, что продать военные излишки сложно, но соответствующие органы стараются сделать их коммерчески привлекательными и максимально продлить им жизнь.

Согласно спекуляциям на ряде интернет-ресурсов, «европейская страна», планирующая приобрести израильские танки Merkava Mk 3 с хранения, – это Кипр или Хорватия. О поставке этих танков Украине по политическим причинам пока не может быть и речи, хотя приобретение их Кипром и Хорватией поставит вопрос о возможности передачи Украине состоящих сейчас на вооружении армий этих государств танков «советского происхождения» – Т-80У и М-84 соответственно.

Напомним, что в последние годы спекуляции о возможности экспорта танков Merkava Израилем появлялись неоднократно, но ни разу продажи за рубеж не материализовались. В 2012 году велись переговоры о поставке танков Merkava Mk 4 Колумбии, однако, согласно ряду источников, США тогда не выдали Израилю разрешения на продажу. В 2014 году сообщалось о будто бы уже заключенном контракте на поставку новых 50 танков Merkava Mk 4 Сингапуру, но в итоге никаких поставок также произведено не было. В итоге единственными образцами семейства Merkava, проданными за рубеж, стали два танковых мостоукладчика на шасси Merkava, изготовленных в Израиле специально по заказу Филиппин и переданных филиппинской армии в июле 2022 года. H

Василий Иванов