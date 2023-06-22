СМИ: Марокко закупит у Израиля партию танков Merkava без права их передачи Украине

По данным портала "360", осуществление сделки ожидается в ближайшие несколько месяцев

РАБАТ, 21 июня. /ТАСС/. Марокко закупит в скором времени для своих вооруженных сил партию израильских танков Merkava. Об этом сообщил в среду информационный портал "360".

По его данным, Марокко наряду с Кипром станет первым покупателем танков Merkava за пределами Израиля. Осуществление сделки ожидается в ближайшие несколько месяцев.

Портал также утверждает, что Марокко закупит танки Merkava при выполнении условия израильской стороны - без права их передачи Украине.

Ранее Рабат опроверг опубликованную в СМИ информацию о том, что Марокко передало Украине более 70 танков Т-72Б, которые модернизировала компания Excalibur Army в Чехии.

22 мая глава МИД Марокко Насер Бурита после встречи в Рабате со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что королевство не является в какой-либо форме стороной конфликта на Украине. Марокко имеет хорошие отношения с Россией и хорошие отношения с Украиной, подчеркнул Бурита.