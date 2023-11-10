Президент Венгрии считает, что отношения с РФ не помешают обязательствам перед НАТО и ЕС

Каталин Новак отметила, что республика сохраняет взаимодействие с Москвой, в том числе для поиска пути мирного урегулирования конфликта на Украине

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Венгрия сохраняет отношения с Россией, в том числе для поиска пути мирного урегулирования конфликта на Украине, но это никоим образом не может помешать выполнению ее обязательств перед союзниками по НАТО и Евросоюзу. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак, выступая на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Отвечая на вопрос о встрече премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 17 октября в Пекине, Новак сказала: "Могу заверить, что между Венгрией и Россией не будет никаких отношений, которые подорвут наши обязательства перед нашими союзниками по НАТО и Европейскому союзу".

Президент напомнила, что Венгрия с самого начала "осудила агрессию России против Украины" и продолжает официально придерживаться этой позиции. "Однако нашей главной целью должен быть мир", - подчеркнула она. "Нам необходимо найти путь к миру, которого я, честно говоря, пока не вижу. Но нам надо думать, как добиться прекращения огня и проложить путь к столу переговоров", - отметила Новак.

"В определенный момент переговоры должны будут начаться. Не знаю, когда и где это произойдет, но думаю, что мы не должны забывать, что конечной целью должен быть мир", - заявила глава государства.

Ранее правительство Венгрии неоднократно подтверждало, что намерено сохранять открытыми каналы связи с Россией, в том числе для поиска путей мирного урегулирования украинского конфликта. Ситуация на Украине была одной из главных тем переговоров Путина с Орбаном, состоявшихся в столице Китая во время международного форума "Один пояс - один путь".