Украине грозит появление нового оппонента в ЕС. И это не Словакия с Польшей

FT: в Румынии набирает популярность антиукраинская партия

В Румынии набирает популярность антиукраинская партия "Альянс за объединение румын" (AUR), пишет FT. Члены объединения утверждают, что конфликт не относится к делам страны, поэтому Бухарест должен прекратить поставлять оружие Киеву и остановить транзит украинских продуктов через свою территорию, отмечается в статье.

Перед выборами, которые состоятся в будущем году, электорат все больше поддерживает антилиберальную партию AUR.

В первые дни войны между Израилем и ХАМАС в Румынии получил широкое распространение пост в социальных сетях, в котором утверждается, что правительство страны оплатило эвакуацию трех тысяч украинцев из Израиля, однако ничего не сделало для румын, застрявших в западне этого конфликта.

В этом не было никакой правды.

Пост написал председатель крайне правого "Альянса за объединение румын" (AUR) Георге Симион (George Simion). Эта партия стала главной оппозиционной силой страны. Из-за ее усиления в европейских столицах возникла обеспокоенность относительно того, что Румыния может стать очередным членом ЕС и НАТО, не желающим поддерживать Киев в его оборонительных военных действиях против России.

AUR переводится на румынский как "золото". Эта партия воспользовалась усилением антиукраинских настроений. Она распространяет дезинформацию и ложь, и благодаря этим усилиям ей с 2019 года удалось добиться удвоения поддержки со стороны избирателей, которая сейчас составляет около 20 процентов. AUR отстает только от правящих в настоящее время социал-демократов.

Сам Симион занимает третье место среди претендентов на пост президента Румынии по предпочтениям избирателей. У него 18 процентов, и он отстает от заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ (Mircea Geoană) и премьер-министра страны Марчела Чолаку (Marcel Ciolacu).

"За государство, которое вместе с румынами: AUR", — написал Симион в Фейсбуке*, показав, что его партия уже действует в режиме предвыборной кампании в преддверии парламентских, президентских и европейских выборов, которые пройдут в будущем году. Он резко критикует Чолаку за то, что правительство якобы не сумело вывезти румын с Ближнего Востока.

Румынские власти обвинения Симиона отвергают, отмечая, что они вывезли лишь несколько сотен украинцев, и что перелет они оплачивали сами, а отнюдь не Бухарест.

Действия Симиона – это часть усиливающейся тенденции, когда ультраправые партии начинают сеять хаос, страх и ксенофобию в Европе, а также ставят под сомнение ту помощь, которую их страны продолжают оказывать Киеву в его борьбе с российской агрессией.

Когда-то AUR была маргинальной партией ирредентистов, очернявшей венгерское меньшинство и проталкивавшей теории антиваксеров во время пандемии Covid-19. Теперь же она сменила тему и сосредоточилась на Украине, объявив идущий там вооруженный конфликт "не нашим" и потребовав от правительства прекратить помощь Киеву и переосмыслить отношения с Вашингтоном и Брюсселем.

Подобно польской партии "Конфедерация свободы и независимости", которая резко осуждает правительство в Варшаве за разрешение Украине экспортировать дешевое зерно, AUR против транзитной перевозки украинских сельхозпродуктов через Румынию. Эта партия также выступает против продолжения поставок оружия из Румынии Киеву и размещения в стране украинских летчиков, которые осваивают истребители F-16.

Большая правящая коалиция Румынии в составе самых крупных партий основного направления, таких как левоцентристские социал-демократы и правоцентристская Национал-либеральная партия, допустила немало ошибок. Это создало атмосферу политического недовольства, чем не преминул воспользоваться "Альянс за объединение румын".

"Большая коалиция привела к усилению экстремизма, как это было ранее в Германии и Австрии, — сказал исследователь из Лондонского университета Костин Чобану (Costin Ciobanu). — Коалиция появилась на свет как политический картель … когда в Румынию пришла глобальная антилиберальная волна".

Первые признаки того, насколько избиратели поддерживают AUR, появятся в июне, когда в ЕС состоятся выборы. Если эта крайне правая партия выйдет в лидеры, она "радикально изменит расчеты на другие выборы", сказал Чобану. Ведущие политические партии наверняка будут теснее координировать свои усилия на последующих парламентских и президентских выборах.

Усиление AUR идет параллельно укреплению позиций партии "Альтернатива для Германии", которая недавно вышла за пределы своей цитадели в Восточной Германии, показав хорошие результаты на региональных выборах. Румынские крайне правые любят сравнивать себя с правящими партиями Венгрии, Италии, а также с крупными партиями оппозиции в Испании и Франции.

Подобно своим коллегам из руководства европейских ультраправых партий, 37-летний Симион утверждает, что Запад "эксплуатирует" его страну, и что любого инакомыслящего автоматически заносят в списки "путинистов".

Представитель руководства AUR Клаудиу Тарзиу (Claudiu Târziu) утверждает, что его партия не пророссийская. "Румыны пострадали как от украинцев, так и от русских, и мы не очень-то любим ни тех, ни других", — заявил он Financial Times.

Недавно Симиону был запрещен въезд на Украину и в Молдавию. Однако Тарзиу опроверг сообщение одной украинской газеты со ссылкой на разведывательные источники, что Симион связан с Москвой. По словам Тарзиу, Симион стал персоной нон-грата в Кишиневе и Киеве из-за своего ирредентизма, то есть, стремления объединить всех румын в составе "Великой Румынии".

Когда украинский президент Владимир Зеленский в прошлом месяце посещал Бухарест, Симион заявил, что ему не хватило "смелости". Дело в том, что Зеленский отменил свое выступление в парламенте. Бывший член "Альянса за объединение румын" Диана Шошоакэ (Diana Șoșoacă), ныне являющаяся независимым сенатором, пообещала сорвать выступление украинского президента, назвав его "нацистом". Точно так же Зеленского называет Кремль.

Зеленский сказал, что он просто не подготовил речь, и пообещал выступить в парламенте Румынии во время следующего визита.

Когда взгляды AUR начали все больше совпадать с точкой зрения венгерского лидера Виктора Орбана, которого считают самым близким союзником Путина в странах ЕС и НАТО, эта партия стала отказываться от своей антивенгерской риторики. Вместо этого ее политики начали превозносить венгерского премьера, называя его примером для подражания в борьбе с ЛГБТ и в противодействии "диктату Брюсселя".

"У нас такие же взгляды на семью, суверенитет, веру, традиции и свободу, как у Виктора Орбана, [премьера Италии] Джорджи Мелони, [лидера ультраправой испанской партии Голос"] Сантьяго Абаскаля и прочих консервативных лидеров", — сказал Тарзиу.

Хотя ЕС выделяет Бухаресту миллиарды евро помощи, Тарзиу утверждает, что "Евросоюз грабит румын", принуждая их следовать идеологии, "ставящей под угрозу традиционный образ жизни Румынии". Это традиционная тема для шовинистических партий Европы.

Румынская партия этнических венгров UMDR призывает к созданию политического санитарного кордона вокруг AUR, который обязал бы другие партии отказаться от вхождения в состав правительства вместе с этим альянсом. Точно так же центристские партии во Франции отказались от союза с ультраправым "Национальным объединением".

"Эта партия появилась на свет на почве ненависти к венграм и продолжает подпитываться этой ненавистью, — сказал официальный представитель UMDR Ботонд Чома (Botond Csoma). — AUR вторит антилиберальным элементам, скрывая свой экстремизм и шовинизм".

Сторонники "Альянса за объединение румын" говорят, что их привлекает новизна этой партии. Тридцатилетний Чезар, сидя в бухарестской штаб-квартире партии, расположившейся между ветеринарной лечебницей, кондитерской и полицейским участком, говорит, что отдает предпочтение AUR, потому что она "представляет перемены".

"Там, наверху [во власти], одни и те же люди ворочают деньгами уже 30 лет. По крайней мере, AUR — это что-то новое", — заявляет он.

Автор статьи: Мартон Дунай (Marton Dunai)

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