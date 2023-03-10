Призывы генсека НАТО к "долгой борьбе" с Россией усилены войсками США в ЕС

Agoravox: генсек Столтенберг призывает НАТО к долгой борьбе с Россией. Что за этим стоит?

Критически настроенный к НАТО автор на "сайте свободных мнений" Agoravox делится своей обеспокоенностью. Страны Запада все меньше учитывают интересы безопасности России. Зато генсек НАТО Столтенберг все громче призывает Европу укреплять свою защиту ОТ России. Это опасный путь, считает автор.

На Мюнхенской конференции по безопасности был заключен негласный военный союз. В него входят Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, страны Балтии, США, Финляндия, Франция, Швеция. А вот Италия, Венгрия, Австрия и Швейцария отказались от участия в этом союзе, поскольку опасаются, что конечной целью этого негласного союза будет война с Россией.

16 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу France-24 заявил, что альянс должен быть готов к новой эре противостояния с Россией, которая может продлиться долго. "Президент Путин хочет другой Европы, хочет такой Европы, в которой он может контролировать своих соседей. Он хочет такой Европы, где он может решать, что могут и что не могут делать другие страны", — сказал он. "При этом мы должны быть готовы к тому, что вот эта ситуация будет существовать долго, это может длиться много-много лет", — добавил он.

Тем временем количество американских военнослужащих в Европе увеличилось почти вдвое по сравнению с 2021 годом. Это рекордная цифра за пятнадцать лет, однако она значительно ниже, чем во времена холодной войны. Почему так получилось, понятно: после начала конфликта на Украине США приняли решение об отправке дополнительных войск в Европу.

Американская газета Stars and Stripes сообщила, что численность американских солдат в Европе достигла 100 000 человек. По данным Европейского командования США, в последний раз численность войск в Европе была такой высокой в 2005 году. Накануне ввода российских войск в разные регионы Украины, в январе 2022 года, в Европе уже находилось около 80 000 американских солдат, согласно данным Stars and Stripes. Впрочем, газета уточняет, что процесс наращивания американского контингента шел все последние восемь лет: "В 2014 году США постепенно начали восстанавливать свои силы в Европе".

Как издание вооруженных сил США, Stars and Stripes напоминает со знанием дела, что "после прихода американце в Европу в 1944-1945, миллионная армия, воевавшая с нацистами, была сокращена до 128 309 в 1948 году, поскольку в это время шла общая демобилизация армии". Однако очень скоро, согласно историческим архивам Европейского командования войск США, холодная война привела к быстрому росту численности американских военных в Европе. "Пиковым уровнем" историки называют контингент более чем в 450 000 солдат в 1957 году. В течение следующих 30 лет количество солдат слегка повышалось и немного понижалось, но оставалось высоким. 1980-е, особенно в своем начале, ознаменовались вторым крупным усилением американского контингента в Европе: это объяснялось "скачком напряженности" как раз перед приходом к власти Горбачева и началом конца холодной войны. В итоге в 1987 году в Европе насчитывалось около 350 000 солдат. Но после распада СССР в 1991 году начался длительный период сокращения американского военного контингента.

В апреле прошлого года высокопоставленный начальник военного штаба США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты направят дополнительные силы в Восточную Европу и могут даже разместить там новые военные базы. "Я считаю, что многие из наших европейских союзников... очень, очень заинтересованы разместить постоянные базы", — сказал он. Столтенберг также напомнил, что "США уже держат свои подразделения в прибалтийских республиках и в Польше по принципу не постоянной дислокации, но ротации" и что "после начала российской спецоперации на Украине, другие наши части были развернуты в странах Балтии, Польше, Румынии, Венгрии и Словакии".

Йенс Столтенберг также объявил, что "НАТО увеличит численность своих военнослужащих в соединениях повышенной готовности до более чем 300 000 человек". По словам Столтенберга, усилены будут американские боевые группы в восточной части альянса. Предполагается, что некоторые из этих соединений будут доведены по численности до уровня бригады. И все это, по словам Столтенберга, представляет собой величайшую перестройку "нашей коллективной обороны и нашего присутствия в Европе" со времен холодной войны.

Сразу после начала боевых действий по всей Украине, 25 февраля 2022 года в ходе онлайн-встречи лидеров 30 государств альянса было предложено развернуть силы быстрого реагирования НАТО для защиты стран-членов от возможной атаки российских войск. 28 февраля решение было оформлено документально. Впервые в истории решения о передислокациях огромных масс западных войск принимались в такой спешке.

Самое слабое место США и НАТО — это производство боеприпасов. Спровоцировав военный конфликт на Украине, американцы не ожидали, что боевые действия приобретут такой накал. В январе 2023 года Центр стратегических и международных исследований США (CSIS) опубликовал доклад "Empty Bins in a Wartime Environment" ("Пустые зарядные ящики в условиях военного времени"). Он констатировал, что военно-промышленный комплекс (ВПК) США просто не готов к затяжному конфликту высокой интенсивности с Россией, а тем более с Китаем. По мнению аналитиков CSIS, всего за три недели боевых действий Соединенные Штаты израсходуют более 5000 ракет большой дальности. Запас противокорабельных и зенитных ракет должен закончиться через неделю, а произвести такое же количество вооружений на замену этому первому "залпу" ВПК США сможет только через полтора-два года.

В докладе подчеркивается высокая уязвимость промышленных цепочек американских поставок. Например, фирма Aerojet Rocketdyne является единственным поставщиком ракетных двигателей для FGM-148 Javelin, а Williams International — единственным поставщиком ракетных двигателей для большинства крылатых ракет. В США остался только один литейный завод, производящий крупные титановые заготовки для ряда систем вооружения. И вот что проблематично: все эти единственные (каждое в своем роде) предприятия зависят друг от друга. Если закроется одно из этих производств, закроются и десятки других оборонных предприятий. Чтобы справиться с нехваткой боеприпасов, Пентагон даже предложил организовать производство боеприпасов на территории союзников в Европе.

24 января газета New York Times (NYT) сообщила, что США намерены за два года увеличить производство 155-миллиметровых снарядов в шесть раз для поддержки вооруженных сил Украины: "Пентагон торопится увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% в течение двух лет, доведя производство обычных боеприпасов до невиданного уровня со времен Корейской войны". Далее следует страшноватое открытие NYT: "Пентагон инвестирует миллиарды долларов для устранения пробелов, вызванных массовыми поставками на Украину, а также для создания запасов вооружений в ожидании будущих конфликтов".

Американцы вынуждены делать это, поскольку настоящая современная война оказалась совсем не такой, как они ожидали. В то время как Пентагон сосредоточился на подготовке к войнам с использованием небольшого количества дорогостоящего высокоточного оружия, украинский конфликт потребовал нечто совсем другое. Он потребовал побольше гаубиц, стреляющих неуправляемыми снарядами, но много, часто и недорого — совсем как объявленное было устаревшим советское оружие. Оказалось, что войны будущего — это войны на истощение. Потому-то наблюдатели говорят о возможной атаке украинских вооруженных сил на Приднестровье с целью захвата огромных военных складов советского времени.

Если события пойдут в этом направлении, конфликт может перерасти в прямое столкновение между США и Россией. Запад твердо решил уничтожить Россию и угрожает миру во всем мире.

Патрис Браво (Patrice Bravot)