Минобороны Нидерландов отправит в Румынию пять F-16 для обучения летного состава ВСУ

ЦАМТО, 7 ноября. Нидерланды отправят 7 ноября пять своих истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских летчиков.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

"Пять голландских F-16 отправляются сегодня на авиабазу Фетешти в Румынии. В ближайшее время там откроется учебный центр по управлению F-16 для подготовки летчиков как стран НАТО, так и Украины", – написала К.Оллонгрен в соцсети Х.

Как напоминает "РИА Новости", Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов К.Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских летчиков управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.