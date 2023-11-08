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ТАСС

Глава армии Никарагуа: ситуация вокруг Украины идет от альянса, "о котором мы все знаем"

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Сесар Авилес Кастильо и Сергей Шойгу
Сесар Авилес Кастильо и Сергей Шойгу.
Источник изображения: dzeninfra.ru

Хулио Сесар Авилес Кастильо также отметил, что США и их союзники пытаются дестабилизировать ситуацию в странах, "которые располагаются рядом с Россией, близко к Китаю"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. НАТО во главе с США использует Украину для подрыва безопасности России, заявил главнокомандующий армией Республики Никарагуа Хулио Сесар Авилес Кастильо на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве во вторник.

"Украина неоднократно использовалась НАТО, которое возглавляется США, пытаясь таким образом, в том числе, открыть раны украинского народа. Российский народ не борется с украинским народом. Украина борется с Россией от лица НАТО и пытается таким образом подорвать безопасность Российской Федерации. И пытается внести дестабилизацию, пытается вести провокационную войну", - сказал Кастильо.

Он также отметил, что США и их союзники пытаются дестабилизировать ситуацию в странах, "которые располагаются рядом с Россией, близко к Китаю - на них пытаются оказывать деструктивное воздействие". "Все это не случайность. И ситуация вокруг Украины - не случайность. Всё идёт от военного альянса, о котором мы все прекрасно знаем, и в рамках других военных альянсов, которые формируются западным миром", - подчеркнул Кастильо. 

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