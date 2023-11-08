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Сергей Шойгу обсудил с главнокомандующим армией Никарагуа перспективные проекты

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Военнослужащая ВС Никарагуа
Участница команды Никарагуа перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

ЦАМТО, 7 ноября. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил с главнокомандующим армией Республики Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо перспективные проекты в военной и военно-технической областях.

Встреча состоялась 7 ноября в Национальном центре управления обороной РФ.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, переговоры прошли в дружественной обстановке и подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего взаимодействия по линии оборонных ведомств.

Глава российского военного ведомства отметил, что "Россия развивает с Никарагуа равноправное сотрудничество по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе и в сфере обороны".

"Высоко ценим двустороннее взаимодействие на международной арене. Наши страны придерживаются единых позиций по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности", – сказал Сергей Шойгу.

"Мы отвергаем диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с Соединенными Штатами от дипломатии к шантажу и угрозам. С Никарагуа и другими единомышленниками будем этому противодействовать, обращать внимание на недопустимость подобного поведения", – отметил Сергей Шойгу.

В свою очередь, главнокомандующий армией Республики Никарагуа Хулио Авилес Кастильо заявил, что "российский народ не борется с украинским народом. Украина борется с Россией от лица НАТО и пытается, таким образом, подорвать безопасность Российской Федерации, внести дестабилизацию и вести провокационную войну".

Хулио Авилес Кастильо добавил, что США и их союзники пытаются дестабилизировать ситуацию и в странах, "которые располагаются рядом с Россией, близко к Китаю – на них пытаются оказывать деструктивное воздействие".

"Все это не случайность. И ситуация вокруг Украины – не случайность. Все идет от военного альянса, о котором мы все прекрасно знаем, и в рамках других военных альянсов, которые формируются западным миром", – подчеркнул главнокомандующий армией Республики Никарагуа.

"Суть в том, – отметил он, – что правда на стороне России, потому что безопасность России действительно находилась под угрозой, и народ на юго-востоке Украины регулярно подвергался нападениям".

"С 2014 года и дальше Запад использовал Украину для того, чтобы попытаться угрожать Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем, что граница Украины с Россией – это тысяча километров, и от Украины до Москвы меньше тысячи километров, и ввиду этого вопрос этот достаточно проблемный, если говорить о безопасности страны", – отметил никарагуанский военачальник.

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