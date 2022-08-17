Сергей Шойгу выступил на открытии X Московской конференции по международной безопасности

ЦАМТО, 16 августа. В рамках МВТФ "Армия-2022" на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" состоялось открытие X Московской конференции по международной безопасности.

С приветственным словом к участникам мероприятия выступил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу: Ниже выступление С.Шойгу приведено в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Уважаемые дамы и господа!

Рад приветствовать вас на X Московской конференции по международной безопасности.

Эта конференция проходит в условиях радикального изменения системы глобальной и региональной безопасности. Безусловное доминирование США и их союзников остается в прошлом. 24 февраля 2022 года начало специальной военной операции на Украине ознаменовало окончание однополярного мира.

Многополярность стала реальностью. Четко обозначились полюсы этого мира. Главное отличие между ними заключается в том, что одни уважают интересы суверенных государств, учитывают культурно-исторические особенности стран и народов, а другие – пренебрегают ими. На эту тему неоднократно шли дискуссии в ходе предыдущих заседаний Московской конференции.

В Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны. Военная деятельность альянса приобрела максимально агрессивную, антироссийскую направленность. На континент переброшены значительные силы из США, в разы возросла численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе.

Важно отметить, что развертывание дополнительных формирований объединенных вооруженных сил НАТО на "восточном фланге" блока стартовало еще до начала специальной военной операции на Украине.

НАТО сбросила маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности. Сегодня в документах стратегического планирования альянса закреплены претензии на глобальное доминирование. В сферу интересов Североатлантического союза включены Африка, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион.

По мнению Запада, сложившуюся систему международных отношений должен заменить так называемый основанный на правилах миропорядок. Логика здесь – проста и ультимативна. Либо кандидат в "демократические партнеры" альянса утрачивает суверенитет и становится якобы на "правильную сторону истории". Либо переходит в категорию так называемых авторитарных режимов, против которых могут применяться любые меры воздействия, вплоть до силового давления.

Принимая во внимание то, что на Конференции присутствуют руководители оборонных ведомств и эксперты в сфере безопасности из различных регионов мира, хотел бы остановиться на некоторых аспектах специальной военной операции на Украине.

На Украине российским военнослужащим противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России.

Наращиваются поставки вооружения и военной техники Украине, проводится обучение личного состава украинской армии. Передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима.

Действия вооруженных сил Украины планируют и координируют иностранные военные советники. Разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации. Применение вооружений осуществляется под контролем западных специалистов.

Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах. Доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США, российская экономика выстояла.

Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов "Джавелин", неких "уникальных" беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня "Хаймарс" и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях. Существенного влияния на ситуацию они не оказали. Российское оружие, в свою очередь, в боях подтвердило свои лучшие качества.

Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений.

Поставки натовского оружия Киеву означают, что ответственность за его негуманное применение, гибель мирного населения в Донбассе и на освобожденных территориях лежит на странах Запада. Операции вооруженных сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов.

Роль Киева в подходе Запада к ведению боевых действий сводится к поставке живой силы, которая рассматривается как расходный материал. Этим объясняются огромные потери личного состава вооруженных сил и формирований территориальной обороны Украины.

Пока реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных так называемых сил территориальной обороны скрываются киевским руководством.

Однако со временем эти данные станут достоянием общественности. Показания военнопленных ВСУ позволяют нам сформировать реальное представление о происходящем по ту сторону фронта. Пренебрежительное отношение к потерям чужих солдат подтверждает тезис о том, что НАТО преследует на Украине исключительно корыстные интересы. Очевидно, что колониальный опыт Великобритании как главного спонсора киевского режима очень пригодился Лондону в работе с нынешним руководством в Киеве.

На этом фоне в средствах массовой информации распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия, либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются ложью.

С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений – это сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления.

Абсурдными являются и утверждения о возможном применении на Украине химического оружия. Напомню, что, в отличие от США, такое оружие было полностью уничтожено в нашей стране еще в 2017 году в рамках выполнения международных обязательств. При этом провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде "Белых касок" в Сирии.

Информационные провокации направлены на то, чтобы отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения специалистами США запрещенных военно-биологических исследований.

В настоящее время накоплен внушительный массив данных, который регулярно доводится до широкой общественности. Работа в этом направлении будет продолжена.

Военнобиологическая деятельность США на Украине не является исключительным фактом. Подконтрольные Пентагону лаборатории созданы и функционируют во многих странах постсоветского пространства, в государствах Азии, Африки и Латинской Америки. Как правило, местные власти не имеют возможности контролировать проводимые на их территории исследования, создающие смертельную угрозу для местного населения. Какие последствия несут эпидемии, полагаю, все прочувствовали в период борьбы с распространением коронавируса.

Отдельно хотел бы остановиться на гуманитарных аспектах специальной военной операции. Соблюдение Женевских конвенций по правилам ведения войны всегда были и остаются в центре внимания командиров всех уровней. С начала операции были изданы соответствующие приказы, закрепляющие порядок действия военнослужащих в отношении мирного населения и военнопленных противника.

На освобожденных от националистов территориях военнослужащие активно участвуют в доставке гумпомощи, восстановлении инфраструктуры и поддержании правопорядка. Так было в Сирии, в Нагорном Карабахе, так происходит и на Донбассе.

По гуманитарным вопросам налажено продуктивное взаимодействие с ООН и Международным Комитетом Красного Креста. Мы признательны руководителям и взаимодействующим с нами сотрудникам этих организаций за конструктивное, деполитизированное сотрудничество. В частности, под эгидой ООН и при активной роли Турции удалось решить сложную проблему вывоза зерна из черноморских портов Украины. Специалисты Красного Креста осуществляют важную посредническую миссию в отношении попавших в плен военнослужащих.

В последнее время НАТО инициировало новый этап расширения альянса за счет вступления в военный блок Швеции и Финляндии. Утверждение о том, что поводом для этого стала российская спецоперация, не соответствует действительности.

Практическое сближение этих стран с альянсом продолжается уже много лет. Фактически региональное объединение НОРДЕФКО (Комитет североевропейского оборонного сотрудничества) является северным филиалом НАТО и служит ширмой для прикрытия участия этих стран в мероприятиях совместной боевой подготовки.

Конечно, официальное участие Хельсинки и Стокгольма в стратегическом планировании НАТО, возможное предоставление территории этих государств для размещения ударных вооружений изменит условия безопасности в Балтийском регионе и Арктике, потребует пересмотра подходов к обороне российской территории.

Отдельные выводы уже сделаны и закреплены в обновленной Морской доктрине, утвержденной Президентом Российской Федерации 31 июля. Работа на этом направлении будет продолжена.

Усиление военной группировки НАТО на "восточном фланге" завершает деградацию механизмов доверия и контроля над вооружениями, сложившихся в Европе в период холодной войны. Еще несколько лет назад эксперты предлагали использовать европейский опыт для создания мер доверия, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Теперь из всего "багажа" евродиалога в Азию экспортируется только идея блокового противостояния, которая не принесла ничего позитивного безопасности в Европе.

Сегодня о разрушенных США Договоре по противоракетной обороне, Договоре об ограничении ракет средней и меньшей дальности, Договоре об открытом небе уже никто не вспоминает. Хотя прежде эти соглашения имели принципиальное значение для разоружения и создания атмосферы доверия.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая задумывалась как площадка для диалога и учета различных мнений, стала генератором антироссийских нарративов.

Венский документ 2011 года формально остается в силе, однако перспективы для его практической имплементации не просматриваются. При отсутствии доверия между сторонами верификационный механизм фактически превращается в источник получения разведывательной информации, что не отвечает духу этого соглашения.

Непростая ситуация складывается и в отношении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Соглашение остается в силе до 2026 года. С российской стороны обязательства выполняются, заявленные уровни носителей и боезарядов поддерживаются в установленных пределах.

Заявления США о том, что Россия должна заслужить право на продолжение диалога с США, не выдерживают критики. Контроль над вооружениями – это улица с двусторонним движением.

Результат достижим только при соблюдении баланса интересов и заинтересованности всех участников. Полагаю, что российский опыт взаимодействия с Западом в сфере разоружения показывает, что продвигаемый им так называемый мир, основанный на правилах, не предполагает выполнение договорных обязательств в традиционном понимании. Этот факт необходимо учитывать при заключении договоренностей, особенно в сфере безопасности и контроля над вооружениями.

Противодействие Запада укреплению многополярного мира наряду с Европой наиболее активно реализуется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США начали развал существующей системы регионального сотрудничества на основе АСЕАН. Началом этого стало анонсирование США, Австралией и Великобританией инициативы АУКУС. Планы расширения этого партнерства, подключения к нему новых региональных партнеров не скрываются. Происходит сращивание АУКУС с НАТО, которое, в свою очередь, на июньском саммите заявило о претензии на доминирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И это при том, что все страны НАТО находятся в тысячах миль от этого региона.

2 августа в Российской Федерации отмечали 77-ю годовщину вступления Советского Союза в войну с Японией, поводом для которой стала милитаристская политика Токио. Разгром японских войск на Дальнем Востоке фактически закрепил окончание Второй мировой войны, дал импульс освобождению народов Азии от колониального гнета. Помощь СССР имела при этом ключевое значение. Помним и гордимся наследием наших предков, в том числе заложивших основу военного сотрудничества между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Еще одна опасная региональная тенденция – это нацеленность АУКУС на развитие в Австралии атомного подводного флота. Реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность, создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия.

США утверждают, что атомные подводные лодки необходимы в Австралии якобы для компенсации нарастающего потенциала ВМС Китая. Эта логика фактически повторяет действия США при обосновании их выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Разрушение этого соглашения также было мотивировано необходимостью компенсировать усилия России и Китая по созданию ракет с дальностью полета, якобы запрещенной договором.

В глобальном измерении появление атомного флота в Австралии даст повод другим государствам приступить к развитию аналогичных вооружений. Ящик Пандоры будет открыт, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится.

Объединение АУКУС имеет потенциал перерастания в военно-политический союз. Нельзя исключать, что и натовские наработки по совместному ядерному планированию и совместным ядерным тренировкам "союзников" будут перенесены в этот регион. Техническая основа для этого уже закладывается активным продвижением авиационной техники американского производства. Участие ядерных и неядерных государств в совместных учениях по применению ядерного оружия противоречит обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия. Перенос из Европы практики ядерных тренировок взорвет регион.

Хотя можно предположить, что именно такую цель перед собой ставят США. Провокационная высадка на Тайване третьего лица американской бюрократической иерархии – это еще один шаг по дестабилизации ситуации.

Безблоковое, равноправное взаимодействие в регионе является достижением, которое не должно быть утрачено из-за насаждаемых извне фобий и попыток противодействия многополярному миру.

Механизмы взаимодействия и диалога с внерегиональными партнерами созданы и подтверждают свою востребованность и эффективность. В первую очередь, это Совещание министров обороны стран АСЕАН и партнеров, так называемый формат "СМОА-плюс". Разнообразная деятельность этого объединения ориентирована на решение актуальных для Азиатско-Тихоокеанского региона вопросов в сфере безопасности.

Кроме того, есть позитивный опыт взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, реализации взаимовыгодных проектов на двусторонней основе.

Как и прежде, готовы делиться опытом боевой подготовки, в частности в ходе стратегического учения "Восток-2022", которое будет проводиться в ближайшее время.

Несмотря на существенные успехи в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, угроза реванша со стороны интернациональных террористических объединений сохраняется. Сирийские военные во взаимодействии с союзниками и партнерами и при поддержке Воздушно-космических сил России продолжают подавлять всплески террористической активности. Видим особую опасность в использовании курдского фактора для раскачивания ситуации в Сирии.

Взаимодействие стран-гарантов в Астанинском формате остается фактически единственным легальным и эффективным механизмом для решения проблем безопасности в Сирии. Мы приветствуем расширение взаимодействия между сирийским руководством и арабским миром. Преодоление противоречий, созданных сторонними силами, возможно и необходимо.

Роль военных в формировании доверия между странами является важным элементом для поиска политических развязок. Рассчитываем, что Московская конференция станет одной из объединяющих площадок для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

После стремительного вывода сил США и НАТО из Афганистана ситуация в Центрально-Азиатском регионе остается крайне напряженной. Новое руководство Афганистана сталкивается с серьезными трудностями военного и экономического характера. Наследство двадцатилетнего присутствия войск альянса неутешительное. В результате сохраняется высокий уровень террористической опасности в регионе.

Проблемы безопасности Центральной Азии можно решить только скоординированными действиями всех заинтересованных стран и международных организаций. Со своей стороны будем продолжать поддержку союзников по Организации Договора о коллективной безопасности в повышении потенциала национальных вооруженных сил.

Тему Афганистана важно сохранить в повестке дискуссий Шанхайской организации сотрудничества. Россия, Китай, Индия, Иран и Пакистан вместе могли бы внести существенный вклад не только в стабилизацию региона, но и предотвратить расползание угрозы за его границы.

Безопасность каждого региона, несмотря на общие тенденции многополярного мира, имеет свои особенности.

Для Африки специфика состоит в стремлении стран коллективного Запада вернуть порядок и правила взаимодействия, характерные для колониального периода. Неоколониализм насаждается через военное давление на правительства суверенных стран, поддержку сепаратистских и террористических движений. Примером может служить Ливия, где после вторжения НАТО до сих пор не восстановлена государственность. Другой пример – ситуация в Западной Африке, куда под предлогом борьбы с терроризмом были введены войска европейских стран. Десятилетия эти миссии Евросоюза боролись с террористами, занимались подготовкой национальных сил безопасности, пока не признали полное фиаско собственных усилий.

Хотел бы отметить, что правительства и руководители африканских стран, что называется, "держат удар", проводят собственную линию на независимость, укрепление суверенитета, развитие экономики и обороноспособности в условиях многополярного мира.

Минобороны России стремится расширять взаимодействие со странами Африки в области военного и военно-технического сотрудничества. Значительно возрос интерес к участию национальных команд и делегаций из Африки в Армейских международных играх и Форуме "Армия". Очень отрадно, что в этом зале сегодня присутствуют видные военачальники дружественных нам государств – Бурунди, Гвинейской Республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии, Южно-Африканской Республики. Мы ценим вашу поддержку и намерены наращивать сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Сегодня Латинская Америка сталкивается с серьезными вызовами в сфере безопасности из-за стремления американцев сохранить влияние в регионе в соответствии с положениями так называемой доктрины Монро. Либеральные ценности, приверженность которым рассматривается США как согласие жить в мире, основанном на их правилах, на самом деле маскируют истинную цель – нарастить военное присутствие, заблокировав тем самым возможность суверенного развития государств.

Политика США направлена на сдерживание взаимодействия стран региона с любым иным, неподконтрольным Вашингтону, полюсом силы. Цель этой политики – втянуть регион в противостояние с Россией и КНР, разрушить традиционные связи, заблокировать новые формы сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

В Латинской Америке запускаются антироссийские информационные кампании, скрывается правда о причинах и ходе специальной военной операции на Украине. Напрашиваются аналогии с действиями Великобритании в период конфликта на Мальвинских островах. То, что сегодня происходит в информационной сфере Запада с освещением российской специальной военной операции, происходило и тогда, когда средства массовой информации хором транслировали только одну точку зрения – мнение Лондона.

Возникает вопрос: а отвечает ли такая политика коренным интересам стран региона? Ответ ясен – нет. Рассчитываем, что в ходе дискуссии на конференции мы услышим оценки ситуации в Латинской Америке, что называется, "с мест" – от наших партнеров из Венесуэлы и Никарагуа.

X Московская конференция по международной безопасности имеет для Минобороны России как организатора форума особое значение по ряду причин.

Во-первых, конференция проходит в период продолжающейся специальной военной операции на Украине. Несмотря на попытки США и НАТО в очередной раз изолировать Россию, ваше участие в форуме служит зримым подтверждением того, что эти планы потерпели крах. Мы ценим Вашу поддержку.

Во-вторых, многополярный мир – это реальность сегодняшнего дня. Переход от доминирования одного глобального лидера к нескольким центрам притяжения идет непросто. Однако это создает реальные условия для развития суверенных государств.

В-третьих, в новых реалиях изменяется роль военных ведомств. Военные не только гарантируют безопасные условия для экономического развития, но через военное сотрудничество формируют предсказуемость и доверие между странами.

И наконец, эта Конференция – юбилейная, десятая, что позволяет провести некий обзор того, что удалось сделать за эти годы. Важно проследить, как менялись приоритеты дискуссий, какие выводы и рекомендации, прозвучавшие на форуме в разные годы, воплотились в жизнь. Небольшой исторический обзор, подготовленный российскими специалистами, вы сможете просмотреть на мониторах в перерывах между пленарными заседаниями.

Желаю Вам всем здоровья, интересных контактов и дискуссий в ходе пребывания в Москве.

Благодарю за внимание", – завершил свое выступление министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.