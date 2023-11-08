Войти
Военное обозрение

Ресурсы противника публикуют фото, утверждающие, что на них якобы российский МРК «Аскольд» после прилёта ракеты SCALP в Керчи

197
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские телеграм-каналы начали публиковать кадры, подписи к которым утверждают, что на них запечатлён существенно повреждённый ракетным ударом ВСУ малый ракетный корабль «Аскольд». Речь идёт об МРК проекта 22800 «Каракурт», который находился в Керчи.

Напомним, что ранее ВСУ вновь пытались атаковать Крымский полуостров, в том числе и его восточную часть. Несколько выпущенных противником ракет были перехвачены российскими расчётами ПВО. Однако украинская сторона утверждает, что в результате удара одному из «Каракуртов» был нанесён значительный ущерб.

Появившиеся в сети фотографии киевским режимом подаются именно как результат попадания по российскому малому ракетному кораблю. Утверждается, что он был атакован с применением крылатой ракеты SCALP французского производства.

Фото появилось в ряде источников, включая ТГ-канал «Военкор Котенок» - причём после того, как те же кадры опубликовали украинские ресурсы.

Источник изображения: topwar.ru

Если на этом фото действительно поражённый украинским ударом «Аскольд» ВМФ РФ, то возникает как минимум вопрос о том, как это фото оказалось в распоряжении интернет-ресурсов противника. Значит ли это, что доступ к месту стоянки МРК имелся у лиц, которые могли (могут) спокойно делиться данными с киевским режимом? Или же слив этих фото изначально осуществил тот, кто не имеет отношения к связям с ВСУ, но при этом не дружит с понятием «целесообразность»?

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
SCALP
Компании
РЖД
Проекты
22800 МРК
Похожие новости
07.11.2023
Как Россия обезопасит свои лучшие корветы от атак ВСУ
18.09.2023
Морской дозор: на что способны патрульные корабли проекта 22160
14.09.2023
Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь
21.08.2023
Российское военное ведомство зачастило с совещаниями
11.08.2023
Перебойные поставки: Шойгу объяснил цели накачивания Украины западным оружием
19.05.2023
Луганск атаковала «Штормовая тень»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 04:04
  • 4
ВСУ и западная авиация
  • 08.11 01:56
  • 56606
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.11 22:48
  • 238
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.11 14:59
  • 1
Крикалев исключает появление искусственной гравитации на новой орбитальной станции
  • 07.11 14:08
  • 71
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 06.11 19:48
  • 10
Танки и их роль в современной войне
  • 06.11 18:02
  • 0
Танки в современной войне (продолжение).
  • 06.11 08:45
  • 1
МИД РФ: Закрытие Балтийского моря для России означает его закрытие для всех
  • 06.11 02:55
  • 2
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 06.11 02:22
  • 2
Российские военные в зоне СВО получат на вооружение гусеничные вездеходы «Пластун- СН» для эвакуации раненых
  • 06.11 02:14
  • 1
Почему британские гаубицы AS-90 не станут легкой добычей для российской арты
  • 06.11 01:35
  • 48
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.11 15:22
  • 1223
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.11 09:59
  • 1
Leopard 2А6 ВСУ сожгли снарядом, не предназначенным для уничтожения танков
  • 05.11 07:26
  • 2
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой