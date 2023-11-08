Ресурсы противника публикуют фото, утверждающие, что на них якобы российский МРК «Аскольд» после прилёта ракеты SCALP в Керчи

Источник изображения: topwar.ru

Украинские телеграм-каналы начали публиковать кадры, подписи к которым утверждают, что на них запечатлён существенно повреждённый ракетным ударом ВСУ малый ракетный корабль «Аскольд». Речь идёт об МРК проекта 22800 «Каракурт», который находился в Керчи.

Напомним, что ранее ВСУ вновь пытались атаковать Крымский полуостров, в том числе и его восточную часть. Несколько выпущенных противником ракет были перехвачены российскими расчётами ПВО. Однако украинская сторона утверждает, что в результате удара одному из «Каракуртов» был нанесён значительный ущерб.

Появившиеся в сети фотографии киевским режимом подаются именно как результат попадания по российскому малому ракетному кораблю. Утверждается, что он был атакован с применением крылатой ракеты SCALP французского производства.

Фото появилось в ряде источников, включая ТГ-канал «Военкор Котенок» - причём после того, как те же кадры опубликовали украинские ресурсы.

Источник изображения: topwar.ru

Если на этом фото действительно поражённый украинским ударом «Аскольд» ВМФ РФ, то возникает как минимум вопрос о том, как это фото оказалось в распоряжении интернет-ресурсов противника. Значит ли это, что доступ к месту стоянки МРК имелся у лиц, которые могли (могут) спокойно делиться данными с киевским режимом? Или же слив этих фото изначально осуществил тот, кто не имеет отношения к связям с ВСУ, но при этом не дружит с понятием «целесообразность»?