Как Россия обезопасит свои лучшие корветы от атак ВСУ.

Эксперты поспорили о целях ВСУ при атаке на судостроительный завод в Керчи

ВСУ не оставляют попыток атаковать инфраструктуру Крыма. На этот раз противник совершил массированный удар по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи. По данным Минобороны, 13 из 15 запущенных ракет были сбиты. В чем заключается логика ударов со стороны Украины и как Россия может предотвратить подобные атаки в будущем?

В субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что системы ПВО отработали в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи, часть обломков упала на территорию одного из сухих доков, пострадавших нет. В своем Telegram-канале он также призвал местных жителей не паниковать и доверять лишь достоверной информации.

Позднее слова Аксенова подтвердили и в Минобороны. Как передает РИА "Новости" со ссылкой на военное ведомство, ВСУ ударили 15 крылатыми ракетами, 13 из которых были сбиты. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, добавили в Минобороны.

Напомним, судостроительный завод "Залив" имени Бутомы был основан в 1938 году. Является градообразующим предприятием в Керчи и одним из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. Завод имеет две технологические линии постройки судов и известен как строитель военных фрегатов.

Согласно открытым данным, на текущий момент предприятие занимается производством малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт", среди которых "Циклон", "Аскольд" и "Амур", а также универсальных десантных кораблей проекта 23900 типа "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Также производятся патрульные суда проекта 22160 типа "Василий Быков"

Отметим, что это уже не первая попытка ВСУ напасть на Крым. Так, в конце октября Минобороны сообщило об отражении восьми Storm Shadow в районе полуострова. Были сбиты все ракеты. Неоднократно поступали сообщения и о массовых налетах беспилотников на полуостров. Также украинские диверсанты атаковали Крымский мост, из-за чего объект временно был закрыт на ремонт.

Несмотря на то, что офис Зеленского сначала отрицал причастность к теракту, позднее стало очевидно – за инцидентом стоит Украина. Вскоре эту информацию подтвердили и в США. Так, в газете The Washington Post появилась публикация, в которой ЦРУ признает – американская и британская спецслужбы долгие годы сотрудничают с украинцами и помогают им в организации терактов и налетов.

В экспертном сообществе неоднократно отмечали, что практически все атаки ВСУ на Крым – не более чем пиар-акции противника. К слову, это подтверждали и задержанные ФСБ диверсанты. Так, в начале октября украинская ДРГ пыталась проникнуть в Крым на быстроходном катере и пяти гидроциклах с целью снять видео и фотографии на фоне украинского флага на территории полуострова.

По мнению экспертов, российская система ПВО научилась довольно эффективно противостоять атакам противника. Но поскольку угроза массированных атак все еще сохраняется, ВС России целесообразно усилить защиту ключевых оборонных предприятий в Крыму. Этому может способствовать не только насыщение средствами ПВО конкретных зон, но и непрерывное воздушное патрулирование в акватории Черного моря, а также усиление РЭБ.

"13 сбитых из 15 запущенных ракет – это вполне неплохой результат. Противник сейчас активно применяет тактику массированных ударов и использует комбинирование атаки с целью отвлечь наши системы ПВО и перегрузить их на конкретном участке", – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам собеседника, именно благодаря этим "хитрым ходам ВСУ отчасти удается добиться каких-то результатов". "Я уверен, что на фоне случившегося нашим Минобороны будут сделаны выводы и предприняты меры по недопущению подобных инцидентов в ближайшем будущем. Специалисты уже работают", – отметил он.

"В частности, могут быть внесены изменения в систему построения ПВО. При этом сами комплексы, на мой взгляд, менять нет необходимости, поскольку они эффективно справляются с поставленными задачами. Здесь нашим военным предстоит учесть опыт последних атак противника и детально его проанализировать", – рассуждает аналитик.

Военный эксперт допускает, что ВСУ могли применить британо-французские ракеты Storm Shadow. "Если это действительно так, то нам необходимо усилить работу по поражению Су-24 противника, которые являются основными носителями таких боеприпасов. Наиболее разумным в этом случае будет даже не ликвидация истребителей в полете, а точечные удары по местам базирования таковых", – убежден Кнутов.

"Кроме того, становится очевидно, что полеты американских беспилотников в Черном море нужны для разведки и целеуказания. Полагаю, схема выглядит приблизительно так: западные спутники фотографируют местность, затем подключаются самолеты ДРЛО типа AWACS, ну и потом к этой работе добавляются БПЛА Global Hawk",

– говорит собеседник. "Вся сложность противодействия подобным системам заключается в том, что беспилотники и самолеты США действуют в нейтральных водах, а Россия нарушать международное право не намерена. Другое дело, что мы могли бы использовать практику отпугивания таких аппаратов", – полагает эксперт.

"Так, например, наши истребители уже сбрасывали спутную струю на американские дроны. Также активную помощь могут оказать наши системы РЭБ, позволяющие подавить работу беспилотников. Также эффективным станет постоянное патрулирование воздушного пространства", – подчеркнул Кнутов.

В свою очередь военный эксперт Максим Климов считает, что удар наносился не с целью пиара, а преследовал конкретные военные задачи. "ВСУ пытались ликвидировать малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт". Эти МРК в рамках СВО уже показали себя самыми эффективными кораблями в составе Черноморского флота", – рассуждает он.

"Дело в том, что "Каракурт" способен выступать не только в роли платформы для ракет "Калибр", но и быть площадкой для средств ПВО. За счет этого с него могут поражаться малые объекты и даже крылатые ракеты. И России необходимо в данной ситуации как раз задействовать как можно больше подобных судов. К слову, сделать это можно за счет переброски корветов с Балтики", – полагает собеседник.

"Во избежание повторения подобных атак нам также надо усиливать работу РЭБ и ПВО в районе Крыма. Но делать ставку разумнее на средства противовоздушной обороны, способные базироваться на воздушных носителях. Тем более, что в нашем распоряжении есть необходимые РЛС. Технические возможности для защиты полуострова у нас есть", – заключил Климов.

Алёна Задорожная