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Военное обозрение

В Киеве утверждают, что Россия создаёт новую флотилию в Азовском море с пунктом базирования в Мариуполе

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Источник изображения: topwar.ru

Российское Минобороны начало формирование отдельной Азовской флотилии с местом дислокации в Мариуполе. С таким утверждением выступил так называемый Центр национального сопротивления Украины, работающий под контролем сил специальных операций ВСУ.

Согласно данным, озвученным в Киеве, Россия создает на Азовском море специальную флотилию, которая будет базироваться в Мариуполе, но входить в состав Черноморского флота. В состав флотилии войдут корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии. Причем утверждается, что формирование нового подразделения находится на заключительном этапе и должно завершиться к 1 июля 2023 года.

Новая корабельная группировка будет контролировать Азовское море, в ее составе будет восемь боевых кораблей и катеров, а также 16 различных судов обеспечения. Основу составят малые ракетные корабли (МРК) "Циклон" и "Аскольд" проекта 22800 "Каракурт", построенные для Черноморского флота, а также "Амур", который еще строится.

Штаб флотилии, как говорилось выше, будет находиться в Мариуполе.

Подтвердить эту информацию мы не можем, поскольку официальных сообщений на этот счет от российского Минобороны не поступало. С другой стороны, создание флотской группировки, которая контролировала бы Азовское море, напрашивается само собой, тем более в условиях боевых действий.

МРК "Циклон" несет службу в составе 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей Черноморского флота, туда же должен войти и "Аскольд" после принятия в состав флота в этом году.

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