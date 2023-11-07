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Газета.ru

"Впервые за всю историю". Патрушев заявил, что Россия опередила конкурентов в ядерном оружии

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Учения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК "Искандер-М".
Источник изображения: Виталий Невар/РИА Новости

Патрушев: Россия впервые обогнала конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что РФ впервые опередила своих конкурентов в ракетно-ядерной отрасли, став обладателем "уникальных стратегических вооружений". По его словам, это гарантирует Москве безопасность на десятилетия вперед. Ранее Патрушев заявлял, что в случае прямого конфликта России и США у Москвы есть силы ответить. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия опередила конкурентов в этой сфере, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время выступления на форуме-выставке "Россия" в рамках лектория общества "Знание".

"Наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед", - сказал Патрушев, его слова цитирует РИА Новости.

Секретарь Совбеза добавил, что реализация Стратегии национальной безопасности помогла России сохранить внутреннюю стабильность в обществе, нарастить экономический, политический, военный и духовный потенциалы.

По словам Патрушева, в 90-е годы российский оборонно-промышленный комплекс практически перестал обеспечивать ВС РФ оружием, предпочитая сотрудничать с другими государствами. По оценке секретаря Совбеза, в те годы падение производства в оборонном секторе составило примерно 80%.

"Россия никого не запугивает"

В марте 2023 года Патрушев в беседе с "Российской газетой" заявил, что в случае прямого конфликта России и США у РФ есть силы ответить:

"Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию".

2 ноября российский президент Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что отзыв ратификации еще не означает намерения Москвы провести ядерные испытания.

Министр обороны Сергей Шойгу, комментируя ситуацию, объяснил, что отзыв ратификации поможет «обеспечить баланс с США». Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что ратификации ДВЗЯИ ждали от США на протяжении 23 лет, однако Вашингтон так и не сделал этого.

25 октября Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Шойгу во время доклада президенту пояснил, что в ходе тренировки отрабатывали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Уникальное российское оружие

На вооружении России находится в том числе комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», который поставили на боевое дежурство в 2017 году. Впервые его применили в ходе военной операции на Украине в марте 2022 года. Ракета "Кинжал" может лететь в десять раз быстрее скорости звука и преодолевать расстояние до 2 тыс. км, маневрируя и обходя системы противовоздушной и противоракетной обороны во время полета. Оружие оснащено как обычной, так и ядерной боевой частью.

В Минобороны РФ подчеркивали, что ракета не имеет аналогов в мире.

Власти России неоднократно заявляли, что не намерены применять ядерное оружие. В частности, президент РФ отмечал, что не видит необходимости менять концепцию военной доктрины в части применения ядерных вооружений. По словам Путина, в документе указаны две причины возможного применения ядерного оружия - применение такого оружия против России и угроза существованию государства, даже если против РФ применят обычные вооружения.


Алена Фомина

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