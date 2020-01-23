Gazeta Polska (Польша): не дать Путину развязать войну. Ответ на действия России

Автор поддерживает высокий градус польской истерии по поводу усиления России на Балтике и в Калининградской области. При этом крайне неубедительно обвиняя Россию в провоцировании ситуации. Ну а как еще можно оправдать увеличение американского контингента в Польше и маневры НАТО у границ России.

С начала года центральной темой в контексте безопасности стала ситуация на Ближнем Востоке, связанная с эскалацией конфликта между Тегераном и Вашингтоном, в том числе с последствиями убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Как известно, дело касается не только Ирана и США, но и стран, которые связаны со сторонами конфликта союзами. Одним из ключевых партнеров первого выступает Россия.

Связывает два государства, в частности, Сирия, которую в начале января посетил с визитом Владимир Путин. Кремлевский лидер прекрасно понимает, что он может использовать напряженность в ближневосточном регионе в собственных целях, то есть получить возможность еще более активно провоцировать Соединенные Штаты. Такой сценарий продолжает претворяться в жизнь, причем, провокации имеют не только словесную форму. Несколько дней назад в водах Аравийского моря российский корабль, игнорируя неоднократные предупреждения, приблизился на опасное расстояние к американскому эсминцу "Фаррагут". После того как об инциденте стало известно, состоялся разговор между главой Пентагона Марком Эспером и министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а это свидетельствует о том, что ситуация была серьезной.

Наращивание вооружений

Россия проводит неоимперскую политику в разных регионах, параллельно стремясь достичь своих целей на Ближнем Востоке, в Африке и Европе. В случае последней речь идет о запугивании соседей и провоцировании противников таким образом, чтобы в итоге можно было обвинить их в стремлении изменить систему безопасности. Прежде всего это касается НАТО. Россию не устраивает количество и масштаб учений, которые проводят члены Альянса в Европе. Также Кремль активно выступает против присутствия на континенте американских военных и техники. Каждую натовскую инициативу, направленную на обеспечение безопасности, Россия воспринимает как покушение на свой суверенитет. Владимир Путин в ответ наращивает вооружения, а ключевым элементом его широкомасштабного плана выступает перевод техники в граничащую с Польшей Калининградскую область.

"Искандеры" и ракеты

Рядом с польской границей Россия размещает ракетные комплексы "Искандер-М", в которых могут использоваться крылатые ракеты 9М729. Именно их производство и развертывание послужило причиной выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года: дальность полета 9М729 превышает 500 километров, а это противоречит одному из основных положений документа.

Сейчас Москва, которую больше не ограничивают никакие обязательства, производит и развертывает оружие, угрожающее многим европейским странам. На прошлой неделе глава НАТО Йенс Столтенберг в беседе с немецкими СМИ признал, что Альянс знает о размещении ракет в Калининградской области и следит за ситуацией. Он добавил, что тот собирается дать адекватный решительный ответ. "Мы будем работать над системами ПВО и противоракетной обороны, над обычными вооружениями, над повышением боеготовности и продлением сроков предупреждения", - подчеркнул Столтенберг. В интервью агентству "Дойче Прессе-Агентур" он также опроверг заявления России, утверждающей, что НАТО планирует разместить в Европе новые ядерные ракеты.

"Кинжал" и современный флот

Несколько дней назад российские СМИ сообщили, что в ходе учений в Черном море неподалеку от оккупированного Крыма россияне провели испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которые запускались с истребителя МиГ-31К. Одновременно состоялся запуск ракет "Калибр" - модернизированного варианта ракеты для комплекса "Искандер-М". Они, согласно заявлениям российских инженеров, способны поразить цель на расстоянии в 2 600 километров, а кроме того, их сложно зафиксировать при помощи систем противоракетной обороны.

Кремль хочет также оснастить военно-морской флот новыми кораблями. Как недавно заявил Путин, доля современных вооружений и техники в ВМФ следует довести до 70%. "В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны, как одной из ведущих морских держав", - отметил он.

Это предзнаменование того, что в ближайшие месяцы Россия может активизировать свои действия в водах Балтийского моря и в Калининградской области. Предотвратить военную экспансию Кремля позволит лишь незамедлительная и решительная реакция НАТО. Проводившаяся в течение многих лет политика уступок в отношении России привела к развязыванию в Европе целого ряда конфликтов, которые велись руками военных с российскими флагами на форме. Сейчас следует приложить все усилия к тому, чтобы грузинский или украинский сценарий не повторились ни в одной из стран Восточно-Центральной Европы.

Конрад Высоцкий (Konrad Wysocki)