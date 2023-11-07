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Военное обозрение

«Украинская болезнь»: Ракеты израильской системы ПРО «Железный купол» начали падать на жилые кварталы Тель-Авива

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Источник изображения: topwar.ru

Израильская противоракетная оборона подхватила "украинскую болезнь", ракеты системы ПРО "Железный купол" начали падать на жилые кварталы городов, которые должны прикрывать. Кадры неудачных пусков зенитных ракет появились в Сети.

Палестинцы сумели перегрузить израильскую противоракетную оборону, зенитные ракеты начали падать на жилые районы городов. В Сети распространяются кадры отражения очередной ракетной атаки со стороны сектора Газа, одна из ракет системы ПРО "Железный купол", выпущенная комплексом, сделав вираж в воздухе, уходит к земле, падая где-то в жилых районах населенного пункта. И это не единичный случай, за минувшую ночь зафиксировано еще несколько аналогичных падений зенитных ракет.

В Сети эти инциденты уже назвали "украинской болезнью" по примеру периодического падения зенитных ракет украинской ПВО на жилые дома в ходе отражения налета российских ракет и дронов-камикадзе. Но если у Киева ракеты падают от того, что они уже выработали все сроки хранения, то у Израиля это ракетопадение объясняют перегрузкой системы ПРО. Зенитные комплексы просто не выдерживают интенсивной работы. Хотя человеческий фактор со счетов сбрасывать тоже не стоит, ошибки расчетов можно поставить на второе место.

По последним данным, в ходе отражения ракетной атаки на Тель-Авив упало не менее трех ракет системы "Железный купол", о последствиях их падения пока ничего не известно. Возможно, что командование армии обороны Израиля выдаст их за удары палестинских ракет, как поступают на Украине. Там давно заявляют, что Россия якобы наносит удары по украинской инфраструктуре зенитными ракетами комплекса С-300. Так объясняется каждое падение украинской зенитной ракеты, независимо от того, где это произошло.

Ранее в Израиле неоднократно заявляли, что система ПРО "Железный купол" является одной из лучших систем, созданной специально для перехвата ракет.

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Страны
Израиль
Россия
Украина
Продукция
Железный купол
С-300
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