«Кинжальный» выпад: как ВС России уничтожили самую современную ПВО США

Зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве продемонстрировал неспособность защитить себя, считают военные эксперты

Министерство обороны России 17 мая сообщило об уничтожении высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» американского комплекса ПВО Patriot в Киеве. Поражены многофункциональный радар комплекса и несколько пусковых установок. В том, как уничтожение одной из самых современных американских систем ПВО и ПРО оказалось возможным, «Известия» разбирались вместе с военным экспертом, основателем портала Military Russia Дмитрием Корневым.

По сторонам света

К началу мая вокруг Киева было развернуто несколько комплексов ПВО/ПРО Patriot — не меньше двух батарей. В одну батарею ЗРК Patriot входят пункт управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) AN/MPQ-65, от четырех до восьми перевозимых пусковых установок М901 с ракетами двух типов. На одной может быть установлено от четырех до 12–16 транспортно-пусковых контейнеров с ракетами MIM104 (комплекс PAC-2) или GEM-T (комплекс PAC-3). В состав входит и несколько вспомогательных машин — средства энергоснабжения, транспортно-заряжающие машины с дополнительным боекомплектом, тягачи, краны и техника перевозки личного состава.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Arnulf Hettrich Источник изображения: iz.ru

Комплекс размещают на местности таким образом, чтобы максимально минимизировать уничтожение сразу всех компонентов ЗРК. Пусковые установки, командный пункт, радар и другие машины разносят на расстояние в десятки и даже сотни метров друг от друга. Кроме того, комплекс размещается с определенной ориентацией по сторонам света: дело в том, что в отличие от наших С-300 и С-400 ЗРК Patriot работает только в определенном секторе и не может вести круговой оборонительный бой — соответственно, средства комплекса должны быть направлены на наиболее ракетоопасное направление. Изменить азимут установок поворотом можно, но в некоторых пределах.

ЗРК Patriot действительно одна из самых совершенных западных систем объектовой противовоздушной обороны. Радиус поражения обычных воздушных целей — самолетов, вертолетов, дронов, крылатых ракет достигает, в зависимости от условий, 100 км. Patriot может применяться по атакующим баллистическим ракетам, но уже с несколько иными параметрами по дальности и высоте поражения цели — максимальные дальность и высота поражения таких объектов составляют около 20 км. С учетом того, что, например, на скорости 1 км в секунду баллистическая ракета эти 20 км пройдет за 20 секунд, то у ЗРК Patriot не так уж много попыток ее сбить — может быть, пять боеприпасов успеет выпустить Patriot, до того как будет поражен атакующей ракетой (если она метит в него).

История поражения

Что произошло в небе над Киевом в ночь с 15 на 16 мая? Судя по кадрам, которые оказались в Сети, над украинской столицей разыгрался крупный противовоздушный бой, в котором сошлись, вероятно, тот самый ЗРК Patriot и атакующие дроны типа «Герань», крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также баллистические ракеты комплекса 9М723 «Искандер-М». Без участия «Искандеров», скорее всего, не обошлось — именно против них и должен был в основном работать Patriot.

Судя по интенсивности пусков зенитных ракет, батарея Patriot расстреляла весь свой боекомплект и приступила к перезаряжанию пусковых установок. В процессе ее работы, думаю, были вскрыты все позиции, нахождение многофункционального радара и командного пункта. Это можно было сделать с дронов и используя, например, авиацию с радарами. Как только стало ясно, что ЗРК пуст, по нему нанесли удар ракетой «Кинжал» с находящегося в зоне ожидания носителя МиГ-31И. Именно так и должны работать современные разведывательно-ударные комплексы. Всё как по учебнику.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Могла ли ракета комплекса «Кинжал» одним выстрелом поразить несколько объектов в расположении батареи комплекса Patriot? Если бы она применялась с проникающей боевой частью, то вряд ли — мы бы узнали об уничтожении только одной машины комплекса. Но технически «Кинжал» может оснащаться самыми разными боевыми частями — фугасными, кассетными, с самоприцеливающимися поражающими элементами и даже ядерными. Ядерного взрыва не было точно, но поразить несколько объектов на площади, равной площади двух стадионов, кассетная боеголовка вполне могла. Особенно, если ей «помогли» взорвавшиеся ракеты из боекомплекта самого ЗРК.

Расскажут ли нам правду о последствиях поражения ЗРК Patriot из-за океана? Вряд ли, зачем им это? Акции производителей американской техники и без того не блещут последние недели, а демонстрация неспособности Patriot защитить себя США точно не нужна. И с точки зрения теории и практики информационной войны такие данные, конечно, выпускать нельзя. Потому мы и слышим «о незначительных повреждениях». Тем более что все поврежденные компоненты ЗРК Patriot могут быть оперативно, в течение суток, заменены на другие комплекты, срочно переброшенные из Польши и Германии или из-за океана.

Сомнительное решение

Что может предпринять противовоздушная оборона Украины? Один из вариантов — дальнейшее наращивание эшелонов и щитов ПВО и ПРО вокруг Киева. И тут можно вспомнить про обсуждавшуюся несколько месяцев назад вероятную поставку Украине израильской системы ПРО Iron Dome («Железный купол»). Причем такой ЗРК есть не только в этой стране.

В 2020 году из Израиля в США были поставлены две батареи комплексов «Железный купол». Каждый включает в свой состав 12 пусковых установок, 240 уникальных ракет-перехватчиков, систему управления и радары, которые следят за воздушной обстановкой и направляют на цели ракеты. Американцы рассматривали возможность использования системы Iron Dome в качестве одного из компонентов территориальной системы противоракетной обороны, но в итоге продолжать закупки не стали. И вот теперь одна, а то и обе батареи «куполов» могут неожиданно прийти на помощь украинским комплексам Patriot.

Фото: TASS/Zuma Источник изображения: iz.ru

Только вот условия, для которых создавался в свое время «Железный купол» и в которых обычно работает, кардинально отличаются от того, с чем ему придется столкнуться на Украине. Из сектора Газа по территории Израиля стреляют достаточно архаичными неуправляемыми ракетами, пусть даже и крупного калибра. Расчет их траектории и организация с ними противоракетного боя с учетом грамотно разработанного и оснащенного комплекса не только возможна, но и вполне успешна. Вероятность поражения палестинских ракет — около 90% и выше. Конечно, если мы считаем не сбитыми только те ракеты, которые упали и взорвались в обороняемых системой районах. Здесь надо пояснить, что боеприпасы, которые должны упасть за пределами жилых районов, «Железный купол» не трогает.

Американские «купола» несколько отличаются от родных израильских, но есть серьезные сомнения в том, что против российских ракет удастся создать прочную защиту. Ведь цели в Киеве будут совершенно иные: управляемые бомбы, крылатые ракеты, маневрирующие дроны типа «Герань», планирующие высокоточные бомбы и баллистические ракеты. В этом перечне фактически нет типовых целей для этой системы ПВО, и есть высокая вероятность, что Iron Dome не сможет защитить ЗРК Patriot.

Дмитрий Корнев