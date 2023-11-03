В институте РАН допустили перенос запуска "Бион-М" №2 с июля на август 2024 года

Аппарат будет выведен на высокоширотную орбиту для подготовки к дальнейшему созданию Российской орбитальной станции

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Биологический спутник "Бион-М" №2 должен быть запущен не позднее 31 августа 2024 года, а не в конце июля, как предполагалось ранее. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, научный руководитель программы "Бион" Владимир Сычев.

"Делается все, чтобы старт состоялся, как намечено, в 2024 году 31 июля. Но [нас] спросили, насколько он может сдвинуться вправо. Мы сказали, что только на месяц. Тогда - 31 августа", - сказал Сычев в рамках ученого совета.

Запуск "Биона-М" №2 запланирован на третий квартал 2024 года. Аппарат будет выведен на высокоширотную орбиту для подготовки к дальнейшему созданию Российской орбитальной станции (РОС) - как сообщила ТАСС в октябре профессор, заведующая лабораторией биофизики клетки ИМБП Ирина Огнева, на нем будут изучены, помимо прочего, порядка 1 500 мух-дрозофил.