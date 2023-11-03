Войти
ТАСС

В институте РАН допустили перенос запуска "Бион-М" №2 с июля на август 2024 года

65
0
0
Наземный экспериментальный комплекс ИМБП
Наземный экспериментальный комплекс ИМБП.
Источник изображения: vpk-news.ru

Аппарат будет выведен на высокоширотную орбиту для подготовки к дальнейшему созданию Российской орбитальной станции

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Биологический спутник "Бион-М" №2 должен быть запущен не позднее 31 августа 2024 года, а не в конце июля, как предполагалось ранее. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, научный руководитель программы "Бион" Владимир Сычев.

"Делается все, чтобы старт состоялся, как намечено, в 2024 году 31 июля. Но [нас] спросили, насколько он может сдвинуться вправо. Мы сказали, что только на месяц. Тогда - 31 августа", - сказал Сычев в рамках ученого совета.

Запуск "Биона-М" №2 запланирован на третий квартал 2024 года. Аппарат будет выведен на высокоширотную орбиту для подготовки к дальнейшему созданию Российской орбитальной станции (РОС) - как сообщила ТАСС в октябре профессор, заведующая лабораторией биофизики клетки ИМБП Ирина Огнева, на нем будут изучены, помимо прочего, порядка 1 500 мух-дрозофил. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Бион КА
Похожие новости
10.10.2022
Создатели спутника "Бион" проработали вариант полета по орбите будущей российской станции
19.10.2020
Россия в 2024 году запустит биоспутник "Ковчег" на орбиту высотой до 20 тыс. км
14.10.2019
В дальний космос полетят генно-модифицированные люди, считает космонавт Кононенко
21.09.2015
Роскосмос и ЕКА рекомендуют перенести запуск Exomars-1 на март
06.11.2014
Начальник ЦУП Максим Матюшин: "Наши партнеры в программе МКС заинтересованы, может быть, даже больше, чем мы"
14.04.2014
Мягкая посадка
15.08.2013
Александр Кирилин: "Союз-5" может быть создан в пределах 2020-2022 годов"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 00:51
  • 2
Дальнемагистральный Ил-96-400М совершил свой первый полет
  • 03.11 00:13
  • 56526
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 22:03
  • 200
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.11 19:44
  • 1
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой
  • 02.11 15:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 3.
  • 02.11 10:22
  • 2
Активная оборона России истощила ВСУ
  • 02.11 09:32
  • 0
Что стоит за становлением «ближневосточной Вестфальской системы»
  • 02.11 01:59
  • 1
Когда и какой военный конфликт с использованием ВМФ как главного оружия возможен
  • 01.11 20:52
  • 2
Сравнение ВМФ РФ и США
  • 01.11 14:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 2.
  • 01.11 05:57
  • 1
Роль соцсетей, спецслужб и США как "корень зла". Путин выступил на совещании по Дагестану
  • 31.10 13:51
  • 1
Ростех передал первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21
  • 31.10 13:13
  • 0
События в Махачкале: Враг у нас общий, цель одна
  • 31.10 12:50
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка
  • 31.10 12:12
  • 1
Броня как фанера: как российский FPV-дрон проломил крышу натовского БТРа