Пентагон констатировал растущее преимущество Военно-морских сил КНР над ВМС США

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты уже утратили мировое лидерство не только в политическом, но и в военном отношении, причем и в стратегически приоритетном для Вашингтона доминировании на море. Американский военный эксперт, редактор онлайн-издания 19FortyFive Макензи Иглен отмечает со ссылкой на недавний ежегодный доклад Пентагона, что ВМС США теперь находятся в роли догоняющих в сравнении с Военно-морскими силами своего главного стратегического соперника КНР почти по всем показателям.

Китай значительно опережает Соединенные Штаты по количеству судостроительных верфей и спускаемых на воду кораблей, разрыв этот только увеличивается. Согласно недавно рассекреченному слайду разведданных Управления военно-морской разведки ВМС США, судостроительный потенциал КНР в 232 раза превышает возможности Соединенных Штатов благодаря гораздо более крупной кораблестроительной промышленности.

Источник изображения: topwar.ru

В докладе Пентагона сообщается, что только за последний год ВМС НОАК получили на вооружение 30 кораблей, в то время как военный флот США пополнился всего двумя судами. В общей сложности боеспособный флот Китая сейчас состоит из 370 кораблей против 291 судна в составе американских ВМС. По данным Минобороны США, Военно-морские силы КНР к 2025 году достигнут 395 боевых судов, а к 2030 году их будет уже 435 единиц. При этом флот США, наоборот, сократится из-за проблем с финансированием до 285 кораблей в 2025 году и останется меньше своего нынешнего размера — 290 кораблей в 2030 году, поскольку списание постоянно опережает строительство новых судов.

В докладе также подчеркивается, что Китай, вероятно, проводит «почти непрерывное патрулирование в море для сдерживания» своим подводным флотом, состоящим из шести атомных и 48 дизельных подводных лодок. Одновременно Пекин реализует программу по модернизации гражданских судов, в том числе паромов, для проведения крупномасштабных десантных операций, что будет иметь большое значение в случае нападения НОАК на Тайвань, отмечает автор.

ВМС США являются одним из наиболее эффективных средств сдерживания военных действий Китая против Тайваня. Однако, если эти тенденции не изменятся, причем в ближайшее время, Индо-Тихоокеанский регион станет более опасным, поскольку Пекин окажется в гораздо более выгодном положении. Американские военно-морские силы сокращаются в те же сроки, в которые, по оценкам доклада Пентагона, Пекин будет добиваться «полного воссоединения» с Тайванем.

Постоянное недофинансирование ВМС США в строительстве новых кораблей и модернизации существующих, в том числе в части дооснащения новейшими видами вооружений и оборудования, уже снизило потенциал американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом растущей мощи китайского военного флота. Сохранение этого тренда в будущем приведет к тому, что Штаты не сумеют противостоять НОАК в случае, если Пекин решится вернуть Тайвань под свой контроль военным способом, констатирует Иглен.

Сильный военно-морской флот, достаточно большой, чтобы изменить расчеты Си Цзиньпина относительно выгод китайского вторжения на Тайвань, потребует своевременного принятия надежных бюджетов. Это будет намного дешевле, чем любая война в Южно-Китайском море

— заключает эксперт.