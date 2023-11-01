Американский эксперт: Парк бомбардировщиков ВВС США сильно сократился, но они способны выполнять миссии по всему миру

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Американский эксперт, старший редактор онлайн-издания 19FortyFive Питер Сучиу утверждает, что хотя парк дальних бомбардировщиков ВВС США сейчас самый маленький со времен окончания холодной войны, американские самолеты демонстрируют свое присутствие по всему миру. Увеличив количество вылетов и дальность полетов, Военно-воздушные силы стремятся показать, что способны выполнять миссии во всех регионах Земли.

Так в прошлый четверг пара американских стратегических межконтинентальных бомбардировщиков B-52, вылетев с острова Гуам, обогнула южную часть Филиппин. Этот демонстративный полет состоялся после того, как в спорных водах Южно-Китайского моря вблизи с островами Спратли произошло столкновение китайского военного судна с одним из четырех филиппинских кораблей, следовавших к атоллу Вторая отмель Томаса, входящему в данный архипелаг. Два транспортных судна в сопровождении двух кораблей береговой охраны Военно-морских сил Филиппин перевозили грузы для морской пехоты своего гарнизона, находящегося на полузатопленном военном танкере вблизи с атоллом.

Ранее другой межконтинентальный стратегический бомбардировщик В-52 ВВС США, способный нести ядерное оружие, перелетел с военно-воздушной базы Барксдейл, штат Луизиана, в Европу, где принял участие в крупномасштабных учениях стран НАТО «Стойкий полдень», направленных на повышение оперативной совместимости, связи и боеготовности государств-членов альянса. В учениях приняли участие в общей сложности 60 самолетов из 14 стран Североатлантического альянса, тренировочные полеты были проведены над Италией, Хорватией и Средиземным морем. В дополнение к бомбардировщику B-52 в учениях были задействованы истребители, способные нести ядерные боеголовки. Хотя учения проходили вдали от российских границ, они должны были напомнить Москве о ядерном потенциале НАТО, уточняет эксперт.

Это посылает четкий сигнал о том, что НАТО будет защищать всех союзников

— заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Дабы показать решимость в защите восточных границ НАТО в Европе американские стратегические бомбардировщики Rockwell B-1 «Лансер», вылетев с британской военной авиабазы Королевских военно-воздушных сил Фэйрфорд, совершили совместный полет с истребителями Венгрии и Чешской Республики в воздушном пространстве этих государств. Кроме того, объединенная эскадрилья пролетела над румынской авиабазой имени Михаила Когэлничану.

Командующий ВВС США в Европе, военно-воздушными силами в Африке и объединенным воздушным командованием НАТО генерал Джеймс Хекер заявил, что данная миссия оперативной группы бомбардировщиков служит еще одним свидетельством «непоколебимой преданности союзникам и партнерам, демонстрируя коллективную способность разрабатывать стратегию, выполнять ее и синхронизироваться друг с другом».

Плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) прошли на северо-западе Европе с 16 по 30 октября. Как пояснил генсек альянса Йенс Столтенберг, «это плановые ежегодные учения, призванные обеспечить поддержание ядерных возможностей НАТО безопасными и эффективными». Он подчеркнул на всякий случай, что учения не связаны с нынешним кризисом вокруг Украины.

Накануне начала учений Бельгийская коалиция против ядерного оружия потребовала от властей их отмены, учитывая напряженную международную обстановку. В антиядерной коалиции полагают, что такие учения на территории Бельгии делают эту страну потенциальной мишенью в случае ядерного конфликта с Россией. Тем более, что в Брюсселе расположены штаб-квартира НАТО и главные институты ЕС.