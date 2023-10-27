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Военное обозрение

Компания Airbus переходит на перевозки самолетокомплектов судами с роторами Флеттнера

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Источник изображения: topwar.ru

Французский авиастроительный гигант Airbus решил зафрахтовать три экологически чистых судна для транспортировки компонентов самолетов между производственными площадками в Европе и США.

Компания заключила контракт с фирмой Louis Dreyfus Armateurs на строительство, приобретение и эксплуатацию новых единиц, которые начнут вводиться в строй с 2026 года. Новые суда позволят не только сократить выбросы углерода, но и повысят логистическую эффективность. Ожидается, что новый флот сократит к 2030 году среднегодовые выбросы углерода на трансатлантических маршрутах с 68 тыс. до 33 тыс. тонн.

Airbus будет постепенно заменять чартерные суда, которые перевозят самолетокомплекты через Атлантику между портом Сен-Назер, Франция, и заводом по окончательной сборке машин в Мобиле, штат Алабама.

Новые корабли получат шесть роторов Флеттнера (высоких вращающихся цилиндров, которые создают подъемную силу за счет ветра, толкающего корабль вперед) и два двухтопливных двигателя, работающих на дизеле и метаноле. Бортовое программное обеспечение оптимизирует маршруты через Атлантику, в максимальной мере используя эффективность движения ветра.

Замена транспортных судов согласовывается с планами Airbus по увеличению производства машин семейства А320 до 75 экземпляров в месяц к 2026 году. Каждое новое трансатлантическое судно сможет перевозить около семидесяти 40-футовых контейнеров и шесть комплектов узлов для самолетов (крылья, фюзеляж, моторные пилоны, горизонтальные и вертикальные хвостовые оперения) по сравнению с 3-4 комплектами, которые транспортируются в настоящее время.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Продукция
А320
Компании
Airbus
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