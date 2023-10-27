Зеленодольск построит еще два разведчика проекта 03182Р

Министерство обороны продолжает заказывать невооруженные корабли

Церемония закладки корпусов двух научно-исследовательских судов проекта 03182Р состоялось 19 октября на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького из состава корпорации «Ак Барс». Мероприятие было приурочено к празднованию 128-летия со дня основания предприятия и прошло в присутствии представителей заказчика – Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ).

Длина корпуса судна проекта 03182Р составляет около 100 м, ширина – почти 16 м, высота от основной плоскости, с учетом надстройки – 18,6 м. Водоизмещение оценивается цифрой 4 тыс. т. Проектирование корпуса выполнено на соответствие требованиям ледового класса Arc4. В ряде источников говорится, что проект 03182Р выполнен в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства по классу КМ Ice 3 AUT2.

Проект 03182Р разработан АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» (ЗПКБ). По нему на расположенной поблизости верфи строится серия невооруженных кораблей для выполнения комплексных океанографических исследований Мирового океана и шельфовой зоны. Соответствующий контракт был подписан на международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2021».

Закладка первых двух корпусов, получивших названия «Леонид Бекренев» и «Борис Бобков» состоялась летом 2022 года. Корабли носят имена адмиралов, в разные годы занимавших пост начальника военно-морской разведки ВМФ СССР.

Контракт на вторую пару кораблей – «Михаил Нефёдов» и «Николай Зуйков» – подписали на МВТФ «Армия-2022». При выборе имен снова вспомнили о советских военачальниках. Николай Иванович Зуйков – военный разведчик, контр-адмирал, участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Михаил Александрович Нефёдов – капитана 1 ранга, начальник военно-автомобильной дороги № 101 («Дорога жизни»).

Названия будущим кораблям присвоены приказами главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации (ВМФ РФ) адмирала Николая Евменова.

«ПОМНИ ВОЙНУ»

В ряде открытых источников суда проекта 03182Р классифицируются как «средние разведывательные корабли». Отдельные СМИ поднимали тему оснащения их дистанционно управляемыми боевыми модулями, способными бороться с безэкипажными морскими катерами (БМК). Такое решение представляется логичным в свете нескольких случаев атак, проведенных Военно-морскими силами Украины (ВМСУ), на разведывательные корабли «Иван Хурс» и «Приазовье». Для этого ВМСУ использовали скоростные БМК, начиненные взрывчаткой. Если бы на борту разведчиков не было скорострельных пушек калибра 30 мм и крупнокалиберных пулеметов Владимирова, они не смогли бы отбиться от вражеских дронов.

Вице-адмирал Степан Осипович Макаров, принимавший участие в войнах с Турцией и Японией (1877–1878 и 1904–1905 годов соответственно), на разборе проекта нового крейсера обратил внимание на слабое вооружение и резонно заметил, что военные корабли «строятся для пушек». А самое знаменитое его выражение, начерченное на памятнике в Кронштадте у Морского Никольского собора – «Помни войну».

Несмотря на хорошо известные наставления адмирала Макарова, те в МО РФ, кто рассматривал и одобрял проект 03182Р, приняли его безо всякого вооружения. Да и заниматься им некому: экипаж судна насчитывает всего-навсего 24 человека.

Проектом, однако, предусмотрена площадка для вертолета Ка-27. Как известно, эта винтокрылая машина разработана опытным конструкторским бюро им. Камова специально для военно-морского флота и в соответствии с техническим заданием заказчика способна нести самое разное вооружение (отличается в зависимости от модификации, см. «Черное море просит вертолеты», «НВО» от 07.09.23). Предусмотрено ли проектом ангарное хранение вертолета и обеспечение всем необходимым, включая хранение боезапаса и подготовку его к боевому использованию? Если принять во внимание малочисленность экипажа, то скорее всего нет.

ПИСТОЛЕТ И ЗАНОЗА

Проект 03182Р выполнен с расчетом, что построенный по нему корпус можно проводить внутренними водными путями. Таким образом, множество кораблей, построенных в Зеленодольске, вышли на морские просторы.

Среди интересных программ волжских судостроителей следует упомянуть флагман Каспийской флотилии (КФл) ВМФ России – ракетный корабль (РК) «Дагестан» проекта 11661К. Он вооружен дальнобойными крылатыми ракетами комплекса «Калибр-НК». На Каспии также служит РК «Татарстан», но вместо «Калибра-НК» несет противокорабельные ракеты (ПКР) типа 3М24 комплекса «Уран».

На основе документации «Татарстана» разработан экспортный проект 11661Э, по которому для Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) построены 4 корвета (см. «Гепарды» для Черного моря», НВО от 19.10.23). Водоизмещение этих кораблей составляет порядка 2 тыс. т.

Еще более крупные корабли построены в Зеленодольске по заказу ФСБ России – три пограничных сторожевых корабля проекта 22100 «Океан» полным водоизмещением 3,2 тыс. т. (см. «Морские рубежи защитит «Анадырь», «НВО» от 12.10.23).

Сегодня завод им. Горького задействован в производственной кооперации с заводом «Залив» им. П.Е. Бутомы в Керчи по поставке ЧФ малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 «Каракурт» – носителей дальнобойных крылатых ракет комплекса «Калибр-НК» (см. «На Черном море завелся «Каракурт», «НВО» от 13.07.23). Подобные МРК обладают лучшей мореходностью по сравнению с предыдущим проектом 11631 «Буян-М».

По меткому выражению адмирала Горшкова, советские МРК – носители противокорабельных ракет представляли «пистолет у виска империализма». Если продолжать линию словесных образов, то средние разведывательные корабли призваны служить занозой для военных моряков стран НАТО в мирное время. В годы холодной войны советские морские разведчики постоянно следовали за кораблями НАТО в районы военно-морских учений, устраиваемых военно-политическим блоком, крутились в районах развертывания атомных субмарин, а также неподалеку от военно-морских баз, занимались картографированием дна поблизости к ним. Разведывательные суда часто оснащаются специальным оборудованием для исследования акваторий на предмет наличия проложенных по дну кабелей связи и различного оборудования. Дополнительной функцией судов-разведчиков считается участие в поисково-спасательных операциях, оказание технической поддержки неисправным кораблям в районах, которые считаются опасными для мореплавания, например в Арктике.

СУДНО СНАБЖЕНИЯ

Интересно заметить, что разработка нового научно-исследовательского судна велась Зеленодольским ПКБ на базе ранее созданного малого морского судна снабжения ВМФ России (его также классифицируют как «малый морской танкер»). Проект сохранил такой же цифровой набор (03182), лишь в конце к нему добавилась литера «Р».

В 2014–2016 годах МО РФ законтрактовало серию из четырех единиц, по паре для Черноморского и Тихоокеанского флотов. Реализация программы идет с большим опозданием. На сегодня заказчиком принят у промышленности лишь головной корабль «Вице-адмирал Паромов», а три других находятся в разной степени готовности.

Что касается «Паромова», заказ на его строительство МО РФ сначала разместило на заводе им. Горького, но вскоре передало его соседнему предприятию – АО «Судостроительный завод «Волга» в Нижнем Новгороде.

Корпус судна летом 2020 года отбуксировали вниз по течению реки, а затем по Волго-Донскому каналу привели к черноморскому побережью. Местные предприятия выполнили укомплектование и обеспечили проведение приемо-сдаточных испытаний. Согласно сообщению пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) от 29 мая 2021 года, несколькими сутками ранее был подписан приемный акт, а затем в городе-герое Севастополе прошла церемония подъема военно-морского флага на судне «Вице-адмирал Паромов». Новая единица пополнила состав отряда судов обеспечения Черноморского флота.

Среди множества кораблей, базирующихся в Севастополе, «Паромов» выделяется характерным архитектурным обликом: надстройка размещена в носовой части судна; за ней находится палуба с местами для размещения груза, крановым и иным оборудованием. В корме оборудована площадка для обеспечения взлетно-посадочных операций вертолетов семейства Ка-27.

Зеленодольские конструкторы вели проект 03182 как «многоцелевой платформы судна усиленного ледового класса» в обеспечение концепции арктических судов. Корпус имеет ледовый пояс и способен взламывать лед метровой толщины.

Согласно информации пресс-службы ЮВО, малый морской танкер проекта 03182 предназначен для приема, хранения, транспортировки, передачи (другим судам) жидких грузов, таких как флотский мазут, дизельное и авиационное топливо и пресная вода. Значительная часть внутренних объемов корпуса вмещает емкости для жидких грузов. Дедвейт судна (1560 двт) включает 200 т флотского мазута, 250 т дизельного топлива, 420 т пресной воды, 320 т собственных запасов и другие грузы.

Общаясь с журналистами в день приема «Паромова» в состав ВМФ России, начальник вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения МО РФ капитан 1 ранга Сергей Епифанов сказал: «Танкер может обеспечить снабжение кораблей грузами в бочкотаре, ящиках, поддонах, контейнерах, сбор льяльных, сточно-фекальных вод, сухого мусора и пищевых отходов». Для этого у него имеется все необходимое, начиная от площадки для приема вертолетов до крана, способного поднимать контейнеры весом 12 т. А первый командир Фаик Кафисов подчеркнул особенности своего корабля: «Он способен эффективно решать задачи снабжения кораблей и судов, а также выполнять спасательные функции на море. Танкер способен патрулировать и вести аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства и рыбного промысла».

Судовая энергетическая установка включает три дизель-генератора мощностью 1600 кВт и еще пару по 400 кВт. В качестве движителя используются две винторулевые колонки с электродвигателями мощностью по 2175 л.с., а в носовой части размещено подруливающее устройство. Колонки могут поворачиваться на 360 градусов, обеспечивая судну высокую маневренность и управляемость. Экипаж – 33 человека (с возможностью размещения еще восьми), дальность плавания – 1500 морских миль, автономность – 30 суток.

СХОДСТВО И ОТЛИЧИЕ

Хотя танкер и созданное на его основе научно-исследовательское судно имеют единый цифровой индекс, они существенно различаются по размерам. Корпус танкера на 21 м короче и на 0,5 м уже. Сообразно полное водоизмещение корабля на 500 т меньше. Надстройка разведчика имеет иную форму и сдвинута к корме, что существенно меняет архитектурный облик. Судя по масштабным моделям, показанным на форуме «Армия», вместо винторулевых колонок используются обычные винты. Вероятно, что модная концепция электродвижения уступила место классической дизельной установке.

Среди немногих схожих моментов для проектов 03182 и 03182Р – полное отсутствие вооружения. Это как раз и разочаровывает, ведь заказчиком выступает МО РФ, а его основная функция – защита интересов государства силой оружия. Понятно, что для обеспечения деятельности ВМФ нужны не только боевые корабли, а еще великое множество вспомогательных судов различного назначения. Однако не будем забывать, что в ходе проведения спецоперации Черноморский флот лишился флагмана – гвардейского ракетного крейсера «Москва», десантного судна «Саратов» и др. Образовалась нехватка крупных кораблей, и ее нельзя устранить традиционным способом – переводом боевых единиц, построенных на Балтике.

Воспользовавшись положениями Конвенции Мотре, Турция закрыла Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей. Как долго продлится такой режим в проливах, предсказать невозможно. Пополнить наши силы на Черном море можно, задействовав мощности верфей в Керчи и Феодосии, а также на Волге. В условиях продолжающейся спецоперации закладывать новые корпуса в Зеленодольске ради пополнения Северного и Тихоокеанского флотов представляется неуместным. Не лучше ли использовать мощности завода им. Горького для строительства боевых кораблей (например, освоенных предприятием корветов 11661Э «Гепард 3.9») для моряков-черноморцев?

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.